Estados Unidos renuncia al Mundial Sub-17 Qatar 2026

Los problemas de seguridad que atraviesa el Medio Oriente comienzan a tener repercusiones a nivel deportivo y la Selección de Estados Unidos ha tomado la decisión de renunciar al Mundial Sub-17 Qatar 2026.

De acuerdo a información revelada por The Athletic, la Federación Estadounidense de Futbol ya le ha informado a la organización la repentina baja para el torneo que está tan solo unos cuantos días de comenzar el próximo 19 de noviembre.

De acuerdo con la fuente ya mencionada, la FIFA recibió una carta durante las últimas horas en la que se explican los motivos de su renuncia, argumentando la alerta de seguridad que ha emitido el gobierno norteamericano.

“Desafortunadamente, a la luz de las circunstancias actuales, incluido el Aviso de viaje de nivel 3 del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Qatar y las directivas relacionadas para el personal y las familias de la Embajada, ya no podemos participar en el torneo. El bienestar de nuestros jugadores y personal siempre será nuestra principal prioridad”

¿Qué pasará con el Mundial Sub-17? FIFA guarda silencio

Hasta el momento la FIFA no ha emitido ningún tipo de comunicado oficial respecto a esta situación y tampoco se ha revelado si es que habría ajustes a la competencia.

Estados Unidos formaba parte del Grupo J junto a Argelia, Chile y Montenegro y su primer partido estaba programado para el día 21 de noviembre frente al conjunto africano.

Debido a la premura con la que se tomó esta decisión, la FIFA no tendría a ningún otro combinado para que pudiera tomar el lugar del conjunto de las barras y las estrellas y todo apunta a que el resto de los equipos del Grupo J recibirán una victoria en sobre la mesa.