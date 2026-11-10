La Mora-mania y los recursos para pasar desapercibido

El acoso de los aficionados, a donde quiera que vaya, es algo que aún disfruta. Su carrera en la Primera División del futbol mexicano es de apenas dos años, sin embargo, es una estrella del futbol nacional desde el pasado Mundial de la FIFA 2026.

Incluso cuando Xolos juega fuera de Tijuana, Gilberto Mora es asediado por aficionados de otros estados de la República. Ahora usa un equipo de seguridad que lo acompaña en las concentraciones y, algunas veces, confesó en una entrevista con el creador de contenido Diego de León, ha tenido que recurrir a un disfraz.

¿No te agobian? Digo, yo siento que debe llegar un momento en donde sí, uno busca su privacidad.

Pues es que al final, es algo con lo que sueñas. Tu vida sí cambia muchísimo porque pues ya no puedes hacer cosas que antes podías hacer, por ejemplo, de salir a alguna plaza o algo. Casi casi me tengo que ir disfrazado para pasar así desapercibido, pero pues es parte dé.

“Creo que disfruto también mucho eso de que la gente te reconozca y eso está muy padre”, mencionó el jugador en una charla relajada con @juve3dstudio.

Gilberto Mora jugó en cuatro de los cinco partidos que disputó la Selección Nacional de México en el pasado Mundial. Sólo en el primero de ellos ante Sudáfrica, confiesa el jugador de 18 años, sintió nervios.

- A los 17 años, pues generalmente todos estamos en el antro. Tú estabas en una copa del mundo. ¿Sentiste presión?

"La verdad, a lo mejor un poquito el primer partido. Como que no era presión, pero como que esa, no sé, no sé como… nerviosito, pero creo que después de ese juego fue pura alegría, pura felicidad", mencionó.

Gilberto Mora vive en Tijuana desde los 6 años de edad, cuando su papá llegó como entrenador del equipo Sub-20. Desde entonces, Gil comenzó su carrera en el CIX (Centro de iniciación Xoloitzcuintle).

¿Y qué crees que fue distinto contigo? O sea, ¿qué pasó en el proceso como para que tú llegaras a ese tipo de escenarios en los que te estás desenvolviendo con tan corta edad?

“Pues no sé, a lo mejor empezar desde muy chico a jugar con más grandes, traía a los 10 años ha pasado básicas y siempre había jugado con más grandes. También yo creo que tiene que ver mucho con los entrenadores que pues me daban esa confianza, pues yo creo que lo que yo hacía, lo que yo demostraba, pues les daba a ellos esa confianza de meterme y pues así fui subiendo poco a poco hasta que estaban la 19 y me subieron a entrenar con el primer equipo”, mencionó.

Mora se visualiza viviendo en San Diego, California. Sabe que aún no es tiempo pero le gustaría construir una casa ahí, obviamente con la ayuda de Diego de León.

¿Qué mensaje le das a las nuevas generaciones que nos siguen?

“Que disfruten, que disfruten la vida, lo que quieran hacer, lo que les llame la atención, que lo hagan con alegría de siempre querer ser mejor, que la disciplina siempre tiene sus frutos y que todo llega, todo llega a su tiempo”, dijo.