Estados Unidos vence a República Dominicana y avanza a su tercera final del Clásico Mundial

MIAMI. Gunnar Henderson y Roman Anthony dispararon cuadrangulares en la cuarta entrada para respaldar otra sólida apertura de Paul Skenes y Estados Unidos vino de atrás para derrotar 2-1 a República Dominicana, con lo que avanzó por tercera ocasión consecutiva a la final del Clásico Mundial de Beisbol.

Tras perder el juego por el campeonato en 2023 ante Japón y Shohei Ohtani, y luego de haber conquistado el título en 2017 frente a Puerto Rico, los estadunidenses volverán a disputar el trofeo este martes, cuando enfrenten al ganador de la semifinal de este lunes entre Italia y Venezuela.

El duelo comenzó cuesta arriba para la novena de las barras y las estrellas. Paul Skenes había retirado a los primeros cinco bateadores del juego, pero el sexto, Junior Caminero, le cazó un lanzamiento y lo mandó a más de 400 pies por el jardín izquierdo, un estacazo solitario que puso adelante a los caribeños.

El derecho estadunidense, ganador del premio a Novato del Año y del Cy Young en campañas consecutivas, volvió a meterse en problemas en la tercera entrada cuando golpeó a un bateador y permitió un imparable de Ketel Marte. Sin embargo, Aaron Judge evitó el daño mayor con un potente tiro desde el jardín derecho a la antesala, donde Gunnar Henderson tomó de aire para poner fuera a Fernando Tatis Jr., cuando intentaba alcanzar la tercera base.

Skenes terminó llevándose la victoria tras trabajar cuatro entradas y un tercio, en las que permitió seis imparables pero solo una carrera, sin otorgar bases por bolas y con dos ponches.

Del otro lado, Luis Severino también navegó en aguas turbulentas, pues permitió cinco corredores en las bases durante las primeras tres entradas, aunque logró salir ileso en cada ocasión. Pero en la cuarta entrada Gunnar Henderson abrió el inning con un cuadrangular solitario que empató el encuentro.

El abridor dominicano dejó el juego tras cuatro entradas y un tercio de una carrera, dominando posteriormente a Will Smith. Sin embargo, el relevo no tuvo la misma fortuna: Gregory Soto dejó una recta en el centro del plato a Roman Anthony, quien no desaprovechó y la mandó del otro lado de la barda, batazo que terminó siendo la diferencia en el marcador.

República Dominicana tuvo varias oportunidades para responder. Vladimir Guerrero Jr. y Manny Machado ligaron imparables en la cuarta entrada, pero Caminero rodó para out y, con las bases llenas, Austin Wells elevó para terminar la amenaza.

La presión continuó en la quinta, cuando Juan Soto bateó para dobleplay con corredores en posición de anotar, apagando otro intento de reacción.

En la séptima entrada los dominicanos volvieron a amenazar. Con dos corredores en posición de anotar y un solo out, el relevista estadunidense David Bednar sacó el temple, ponchando de manera consecutiva a Fernando Tatis Jr. y Ketel Marte para preservar la ventaja.

Ya en la novena entrada, República Dominicana todavía tuvo una última esperanza. Julio Rodríguez recibió base por bolas, avanzó a segunda con un wild pitch y llegó a tercera con una rola de Oneil Cruz, colocando la carrera del empate a 90 pies del plato. Pero el juego terminó cuando Mason Miller ponchó a Geraldo Perdomo, sellando el boleto de Estados Unidos a la final.

Así, los creadores del pasatiempo norteamericano por excelencia quedaron a un solo triunfo de otro título. El martes tendrán la oportunidad de convertirse en apenas el segundo país, después de Japón, en conquistar múltiples campeonatos del Clásico Mundial, el torneo internacional más prestigioso del beisbol.