Pochettino ya se vio de Red Devil: el DT de Estados Unidos acuerda con el Manchester United

Mauricio Pochettino y el Manchester United alcanzaron un acuerdo verbal en principio para que el entrenador argentino asuma la dirección técnica del conjunto inglés si se concreta la salida de Michael Carrick. La información, reportada por Sky Sports, coloca al actual seleccionador de Estados Unidos como el principal candidato para ocupar el banquillo de Old Trafford.

La operación todavía no está cerrada. La continuidad de Carrick depende de una reunión entre los principales responsables deportivos del club y su copropietario, Jim Ratcliffe, programada en Mónaco. El equipo atraviesa una crisis de resultados que lo mantiene en el puesto 18 de la Premier League, dentro de la zona de descenso, después de sumar apenas una victoria en sus primeros diez partidos de liga.

Manchester United define el futuro de Michael Carrick

El director ejecutivo Omar Berrada y el director de futbol Jason Wilcox tienen previsto presentar su recomendación a Ratcliffe para resolver la situación del entrenador inglés.

Carrick todavía permanece en funciones, pero la posibilidad de su destitución ha ganado fuerza después de una racha de ocho encuentros consecutivos sin ganar en la competición doméstica. La pausa internacional representa una oportunidad para realizar el cambio antes del siguiente compromiso contra el Liverpool, programado para el 22 de noviembre.

De acuerdo con Sky Sports, el acuerdo con Pochettino está avanzado y el argentino está dispuesto a aceptar el desafío de recuperar a uno de los clubes más importantes del futbol europeo.

La cláusula de salida de Pochettino con Estados Unidos

Uno de los principales obstáculos es el contrato que el estratega firmó en agosto con la Federación de Futbol de Estados Unidos (US Soccer), mediante el cual extendió su vínculo como seleccionador hasta el Mundial de 2030.

El acuerdo incluye una cláusula de rescisión cercana a los 10 millones de dólares (7.5 millones de libras). Según los reportes británicos, el Manchester United estaría dispuesto a cubrir esa cantidad, aunque la compensación podría aumentar si también necesita negociar la salida de los integrantes de su cuerpo técnico.

Por ahora, Pochettino tiene compromisos pendientes con Estados Unidos. El seleccionador debe dirigir al equipo nacional en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Haití, con partidos programados para el sábado 14 y el miércoles 18 de noviembre.

Pochettino busca regresar a la Premier League

De concretarse su llegada a Old Trafford, el argentino volvería a Inglaterra después de dirigir al Southampton, Tottenham Hotspur y Chelsea. Su etapa más destacada fue con los Spurs, a quienes llevó hasta la final de la Champions League de 2019, perdida frente al Liverpool.

El Manchester United encontraría en Pochettino a un entrenador con experiencia en la Premier League y conocimiento del futbol inglés. Sin embargo, antes de oficializar cualquier movimiento, deberá resolver el futuro de Carrick y negociar las condiciones de salida del seleccionador estadounidense.