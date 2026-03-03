Habrá estadios inteligentes en el Mundial 2026; todo en la palma de la mano

La tecnología en el campo también ha alcanzado niveles de ciencia ficción. El balón oficial, el Adidas Trionda, no es sólo cuero y aire, es ahora una computadora esférica. Equipado con un chip de tecnología de balón conectado (Connected Ball Technology), el Trionda envía 500 datos por segundo a la sala del VAR, permitiendo decisiones casi instantáneas sobre fueras de juego y toques de mano.

Pero la innovación no se queda en la cancha. Los estadios en México (Azteca, BBVA y Akron) están implementando capas de Realidad Aumentada (AR).

El 2026 será el Mundial de los estadios Inteligentes. A través de redes 5G de alta densidad, los aficionados podrán apuntar su teléfono al campo y ver estadísticas en tiempo real, trayectorias de velocidad y mapas de calor superpuestos en su pantalla mientras ven el juego físico”, explica un reporte de Lenovo y FIFA presentado en el CES 2026.

La era del Influencer-Cronista

La figura del comentarista de saco y corbata ahora competirá con el streamer en sudadera. Expertos coinciden en que la incorporación de los influencers no es un accesorio, sino una necesidad de supervivencia para el deporte y el Mundial será una gran prueba.

Estamos ante el Mundial más tecnológico porque la tecnología ha democratizado la crónica”, afirma Gabriela Cuevas, representante de México para el Mundial. La integración de avatares 3D generados por IA para explicar jugadas polémicas y el uso de Inteligencia Artificial Pro de Lenovo para analizar datos de rendimiento en milisegundos, colocan a este torneo en una dimensión distinta a Qatar 2022.

El futbol en 2026 es un ecosistema híbrido. Es la pasión de los 100 mil asistentes en el Coloso de Santa Úrsula conviviendo con los millones que “juegan” el partido en comunidades digitales.

La identidad del aficionado mexicano ya no se define sólo por la camiseta que viste, sino por el contenido que crea y comparte durante los juegos. El Mundial ya no es sólo un torneo en la cancha, es el festival de contenidos más grande del planeta en la palma de tu mano.

*mcam