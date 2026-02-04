¿El estadio del Super Bowl es peligroso? Investigan "radiación" en Levi's Stadium

En la semana previa al Super Bowl LX, la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA) ha dejado claro que su prioridad absoluta es la salud de sus agremiados, una postura que abarca desde la lucha contra el calendario extendido hasta la investigación de teorías virales sobre campos electromagnéticos que supuestamente causan lesiones.

Durante su conferencia de prensa anual, los líderes sindicales abordaron una inquietud que ha crecido en redes sociales y vestidores: la sospecha de que una subestación eléctrica de Silicon Valley Power, ubicada junto a las instalaciones de entrenamiento de los San Francisco 49ers, emite frecuencias electromagnéticas (EMF) que afectan la salud de los tejidos de los atletas.

Aunque expertos médicos, incluido el Dr. Alan Sills de la NFL, han desestimado que exista evidencia científica o un número inusual de lesiones en el equipo, el sindicato no ignora la preocupación.

“Por supuesto que estamos monitoreando eso”, confirmó David White, director ejecutivo interino de la NFLPA. “Hemos estado en contacto con la liga. Hemos estado en contacto con nuestros jugadores. Estamos vigilando”.

La teoría cobró fuerza tras publicaciones virales en internet, llevando incluso al gerente general de los 49ers, John Lynch, a comprometerse a investigar. Jalen Reeves-Maybin, presidente del sindicato, mantuvo una postura cautelosa: “No creo que tengamos una postura verdadera al respecto... Tomar una posición sería simplemente adivinar. Nadie lo sabe”.

Un rotundo "No" al partido 18

Más allá de las teorías, existe una amenaza tangible para la salud física de los jugadores: la intención de la liga de expandir la temporada regular a 18 encuentros. La respuesta del sindicato fue tajante.

“Es un castigo, y podemos verlo en los equipos que tienen largas rachas de postemporada”, declaró White, citando el aumento de lesiones críticas hacia el final del calendario actual. “Cuando tu carrera promedio ya es de tres a cuatro años, eso se convierte en algo existencial. Así que el juego número 18 no es algo casual para nosotros. Es un tema muy serio... Tal como están las cosas ahora, los jugadores han sido muy claros: no tienen ningún apetito para ello”.