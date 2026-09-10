El Azteca deja huella: Kieran Gibbs dice que el juego de México vs. Inglaterra fue de otro planeta

Kieran Gibbs terminó enfundado en su impermeable el partido en el que la Selección de Inglaterra avanzó a los cuartos de final del Mundial después de vencer 3-2 a la Selección de México en el legendario Estadio Azteca. La lluvia de cerveza que le caía con cada gol y el estruendo de los 80,000 asistentes en el Coloso de Santa Úrsula fueron una marca que permanecerá por siempre en su memoria.

Gibbs reflexionó sobre la experiencia que vivió al acompañar como aficionado al equipo de los Tres Leones en el podcast SoccerwiseHQ, una experiencia que no pertenece a este mundo, ni a lo que él hubiera vivido en su trayectoria en la que estuvo en los campos más importantes de Europa. El ahora llamado Estadio Banorte, por un mero tema comercial, para el mundo siempre será el Estadio Azteca y los ingleses vivieron en lo más profundo de sus entrañas lo que era sentir la pasión por el futbol de los mexicanos.

Yo sentía que había jugado en ambientes muy hostiles a lo largo de mi carrera”, dijo Gibbs. “Pero esto era… No parecía que estuviéramos en este planeta. Parecía algo creado para una película, una obra de los dioses del futbol”.

Gibbs recordó como los muros del vetusto inmueble de la capital mexicana —que vivió en estas justas mundialistas su tercera inauguración de una Copa del Mundo— vibraban por la emoción de los aficionados que hicieron de esa una velada inolvidable para todos los asistentes.

Fue una locura. Una auténtica locura. Incluso por la forma en que está construido el estadio. Yo estaba sentado en las filas de abajo y, para llegar ahí, primero tienes que bajar a los túneles y luego subir. Tan solo esa experiencia de entrar, con los ecos resonando entre las paredes de ladrillo… Podías sentir la historia del estadio”.

El reconocimiento de los protagonistas: Kane y Tuchel

La euforia de Gibbs coincide con los testimonios recogidos a ras de pasto aquel 5 de julio. El capitán de la selección de los Tres Leones, Harry Kane, terminó el encuentro visiblemente exhausto y afectado por la altitud, pero con la certeza de haber formado parte de un evento irrepetible.

Estar en este partido fue especial. La atmósfera, el estadio, el rival... Para ser honesto, es uno de mis juegos favoritos con la camiseta de Inglaterra sin duda, voy a recordar a México por siempre", declaró el ariete del Bayern Múnich a los micrófonos internacionales. “Fue un juego increíble, una experiencia increíble... Había que darle mucho crédito a los aficionados mexicanos por la manera en que impulsaron a su selección."

El estratega alemán Thomas Tuchel equiparó la complejidad del compromiso con disputar una final adelantada debido a la presión ambiental y las adversidades climáticas, que incluyeron una severa tormenta eléctrica.

Casi siento que tenemos que pedir perdón... Se sintió como si hubiéramos ganado la final", admitió el director técnico inglés. "Lo lograron a base de pura fuerza de voluntad. Sin palabras. Es un partido histórico, en un estadio histórico. Superamos muchísimas adversidades."

Ambientazo en las gradas del Estadio CDMX, previo al México vs Inglaterra de los octavos de final del Mundial 2026. Héctor López Ramírez

El documental de la BBC: Surviving the Azteca

La magnitud de los acontecimientos ocurridos dentro y fuera de la cancha motivó a la cadena británica BBC Sport a producir una pieza documental íntima titulada "Surviving the Azteca" ("Sobreviviendo al Azteca"). El largometraje explora de forma meticulosa cómo el coloso de la Ciudad de México se transformó en un actor relevante en apoyo de la escuadra tricolor.

El documental destaca el drama vivido tras bambalinas, ofreciendo imágenes inéditas de los túneles durante el retraso de una hora provocado por el temporal, así como los ajustes tácticos de emergencia que Tuchel realizó en el vestidor tras la expulsión del defensor Jarell Quansah.

Con testimonios de figuras como Jude Bellingham y John Stones, la obra retrata fielmente el desgaste físico extremo provocado por los 2,240 metros de altura, inmortalizando una de las noches más pasionales del balompié mundial.