La NFL juega, pero no olvida: el 9/11 está presente en cada partido de la Semana 1

La NFL apenas puso en marcha su temporada 2026 y el futbol americano ya se encontró con una fecha que obliga a detener el juego por un momento. La liga conmemorará el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 con homenajes en todos los partidos de la Semana 1, incluido el histórico duelo entre San Francisco 49ers y Los Angeles Rams en Australia.

La temporada comenzó el miércoles con la reedición del pasado Super Bowl entre los Seahawks y Patriots, pero el calendario llevó rápidamente a la NFL hacia una fecha cargada de memoria. Este jueves por la noche, mientras en México transcurre el 10 de septiembre, 49ers y Rams se enfrentarán en el Melbourne Cricket Ground en el primer partido de temporada regular de la liga en Australia. El encuentro se disputará localmente el viernes 11 de septiembre.

Un mensaje que aparecerá en todos los campos

La liga colocará en las zonas de anotación de todos los estadios, tanto en Estados Unidos como en los partidos internacionales, la leyenda "Never Forget", como parte de una serie de acciones para recordar a las víctimas, sobrevivientes, rescatistas, militares y familias afectadas por los ataques.

Jugadores y entrenadores también utilizarán camisetas especiales conmemorativas durante los calentamientos previos a los encuentros. La NFL incorporará además mensajes de recuerdo dentro de sus transmisiones y actividades en los estadios a lo largo de la primera semana de competición.

La conmemoración alcanzará incluso el primer lanzamiento de moneda de cada partido. Los oficiales utilizarán monedas especiales alusivas al 11 de septiembre que posteriormente serán subastadas a través de NFL Auction para recaudar fondos destinados a organizaciones relacionadas con la conmemoración.

El 11-S llegará hasta Australia

El partido entre los 49ers y los Rams tendrá un significado particular. No sólo será el primer encuentro oficial de la NFL en territorio australiano, sino que se disputará precisamente el 11 de septiembre en Melbourne.

Antes del partido habrá una ceremonia con elementos de las fuerzas armadas de Estados Unidos y Australia. Se contempla la participación de integrantes de los Marines y la Marina estadunidenses, además de personal de las fuerzas australianas, junto con una presentación de banderas sobre el terreno de juego.

La NFL también trabajará durante la semana con familias de militares que perdieron a integrantes de sus familias relacionados con los acontecimientos del 11 de septiembre. Entre las actividades está contemplada una ceremonia en el Shrine of Remembrance de Melbourne y un reconocimiento en el campo antes del partido.

Nueva York tendrá un homenaje especial

La primera edición de Sunday Night Football de la temporada también tendrá un componente especial. Los Giants recibirán a los Cowboys y los jugadores, entrenadores y personal de ambos equipos utilizarán gorras conmemorativas de los departamentos de Policía, Bomberos y Autoridad Portuaria de Nueva York, en reconocimiento a los primeros respondedores que participaron durante los ataques y los días posteriores.

Los integrantes de Giants y Cowboys también portarán camisetas especiales con el mensaje "Never Forget" durante el calentamiento. Parte de los ingresos obtenidos por la venta de las gorras de los Giants será destinada a las respectivas agencias.

Un millón de dólares para el Memorial del 11-S

La conmemoración tendrá también un componente económico. La Fundación de la NFL, junto con las fundaciones de los Giants, New York Jets y Washington Commanders, realizará una donación conjunta de un millón de dólares al National September 11 Memorial & Museum.