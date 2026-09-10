Partidos y resultados del jueves 10 de septiembre de la Champions League 2026

La Jornada 1 de la Fase Liga de la Champions League llegó a su fin este jueves 10 de septiembre de 2026, donde dos equipos debutaron en el torneo. Sabah fue goleado por el Manchester United, mientras que el Como venció al Leipzig. Harry Kane marcó su gol 55 y entró a una lista selecta.

BAYERN MÚNICH 5 – 0 BODO/GLIMT

Harry Kane entró a una lista selecta de jugadores. El delantero del Bayern marcó su gol 55 y se convirtió en el tercer jugador más rápido en alcanzar esa cifra de tantos en la Champions, solo detrás de Erling Haaland (en 49 partidos) y Ruud van Nistelrooy (en 70 encuentros).

Harry Kane llegó a 55 goles en 70 partidos en la Champions League Reuters

Tras un primer tiempo sin goles, el segundo lapso fue todo lo contraro, donde el Bayern Múnich arrolló 5-0 al equipo noruego.

El cuadro bávaro se puso segundo en la clasificación de la Champions, detrás del PSG.

Por su parte, Manuel Neuer ocupó el octavo puesto de la lista de jugadores con más partidos disputados (171) de todos los tiempos en competiciones de clubes de la UEFA, marca que igualó a Robert Lewandowski.

MANCHESTER UNITED 4 – 0 SABAH

El Manchester United no se empleó a fondo para darle su bienvenida al debutante Sabah, al golearlo 4-0 en su estreno en la Champions League, partido que se disputó en Old Trafford y que significó el número 300 para el cuadro inglés en la historia del torneo.

Matheus Cunha le dio la bienvenida al Sabah en su debut en la Champions League, al anotar al 27' Reuters

Los “Red Devils” casi liquidaron el partido en el primer tiempo con un 3-0, con goles del brasileño Matheus Cunha (27'), el portugués Bruno Fernandes (42') y el esloveno Benjamin Sesko (45'). Para el segundo tiempo, Lisandro Martínez puso cifras definitivas al 68’.

El equipo azerbaiyano se fundó solo hace nueve años y esta es su primera participación en el torneo. Es el segundo equipo de su país en alcanzar la Fase Liga o Fase de Grupos de la Champions, tras lo hecho por el Qarabag en las temporadas 2017-18 y 2025-26.

COMO 4 – 1 LEIPZIG

El Como debutó con el pie derecho en su primera temporada en una competición europea, al golear 4-1 al Leipzig en la jornada 1. Los goles por el cuadro local fueron obra de Martin Baturina al 15’Tasos Douvikas al 38’, Assane Diao al 54 y Máximo Perrone al 90.

El Como, bajo las órdenes de Cesc Fábregas, goleó en su debut en Champions League Reuters

El Leipzig volvió a encajar una derrota contra equipos italianos. La anterior se remonta a la jornada 5 de la Champions League 2024-205.

El Como trae buen ritmo bajo las órdenes de Cesc Fábregas. En la temporada pasada de la Serie A solo encajó 29 goles.

SLAVIA PRAHA 2 – 3 LENS

El Lens se llevó el segundo enfrentamiento ante el Slavia Praga por marcador de 2-3. Su primer duelo se dio en una tercera ronda de la Copa de la UEFA de la temporada 1995-96 con victoria para el Slavia.

El Slavia Praga sucumbió ante el Lens en la jornada 1 de la Fase Liga de la Champions League 2026-2027 Reuters

El Lens volvió a mostrar su capacidad goleadora. Solo se ha quedado en cero en tres de sus 18 partidos de la Fase Liga o Grupos de la Champions.

PSV 1 – 1 SHAKHTAR

El PSV y el Shakhtar disputaron su segundo enfrentamiento directo en Champions League, con un saldo de un empate 1-1, con goles de Sergiño Dest al 48’ y Gleiker Mendoza al 45+1’.

El cuadro de la Eredivise cortó una racha de cinco derrotas en la jornada 1. Su última victoria en un partido inaugural se dio en la temporada 2015-16, cuando se llevó el triunfo por 2-1 sobre el Manchester United.

El PSV cortó una racha de cinco derrotas en la jornada 1 de la Champions League Reuters

En cambio, el Shakhtar dejó su récord inaugural en cinco victorias, dos empates y dos derrotas.

FENERBAHCE 1 – 1 ROMA

El Fenerbahce vio cortada una racha de tres victorias contra rivales italianos en partidos de la UEFA y sin encajar un gol, tras el empate 1-1 con la Roma.

El partido tuvo su dosis de intensidad, en el que ambos tuvieron oportunidades para llevarse la victoria.

Intenso empate 1-1 entre el Fenerbahce y la Roma en la jornada 1 de la Fase Liga de la Champions League 2026-2027 Reuters

La última ocasión en que la Roma participó en la Champions, se remontaba a la temporada 2018-2019, cuando llegó a los Octavos de final.