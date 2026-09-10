“Me encanta Isaac del Toro”: Luis Enrique elogia al ciclista mexicano

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint Germain, habló sobre el ciclista mexicano Isaac del Toro después de la victoria de su equipo por 6-1 ante ŠK Slovan Bratislava en la primera jornada de la UEFA Champions League. El técnico español destacó el estilo de competencia del corredor del UAE Team Emirates XRG.

En la zona mixta posterior al encuentro, Luis Enrique conversó con FOX y fue cuestionado sobre el mexicano. El entrenador reconoció que le gusta la manera en que compite Del Toro y señaló que algunas de sus características también forman parte de lo que busca mostrar con el Paris Saint Germain.

Isaac del Toro se prepara para participar en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 Mexsport

Luis Enrique destaca la forma de competir de Isaac del Toro

Para Luis Enrique, Del Toro representa un estilo de competencia basado en la valentía y en la iniciativa. El entrenador relacionó esas cualidades con su propia manera de entender el futbol y destacó que disfruta observar a deportistas que mantienen una actitud ofensiva.

Es un ciclista valiente y de esos que siempre va para adelante. Es como a mí me gusta ver el futbol. Le deseo muchos éxitos”, declaró el técnico del Paris Saint Germain.

La valoración de Luis Enrique se centra en la forma en que el mexicano afronta las competencias. Para el entrenador español, esa disposición para ir hacia adelante es una de las características que más le llaman la atención del corredor del UAE Team Emirates XRG.

“Me encanta Isaac del Toro”: Luis Enrique

Al ser cuestionado directamente sobre Del Toro, Luis Enrique reiteró su gusto por el ciclista mexicano y explicó que también practica ciclismo. Esa experiencia le permite reconocer la dificultad que implica esta disciplina y valorar el trabajo que realizan sus competidores.

“Me encanta Isaac del Toro”, expresó el entrenador, quien también destacó la posibilidad que tiene el mexicano de entrenar y trabajar junto a Tadej Pogačar.

Luis Enrique considera a Pogačar uno de los dos mejores ciclistas de todos los tiempos, junto con Eddy Merckx. Desde su perspectiva, compartir entrenamientos con el esloveno representa para Del Toro una oportunidad para continuar aprendiendo.

El entrenador español también manifestó su confianza en que en algún momento podrá coincidir con el ciclista mexicano del UAE Team Emirates XRG.

El PSG goleó al Slovan Bratislava en la Champions League. Reuters

¿Cuándo vuelve a jugar el Paris Saint Germain?

Después de su victoria en la Champions League, el equipo dirigido por Luis Enrique tendrá actividad este domingo 13 de septiembre. El Paris Saint Germain visitará al Stade Brestois en el Estadio Francis-Le Blé a las 12:45 horas.

Posteriormente, el conjunto parisino tendrá otro compromiso destacado en la Liga 1. El domingo 20 de septiembre a las 12:45 horas se enfrentará al Olympique de Marsella en Le Classique.