Audi apela sanción de Yuki Tsunoda en el Gran Premio de Italia: busca sumar en la F1

A unas horas de iniciar la actividad en pista del Gran Premio de España, el equipo Audi F1 confirmó de manera oficial que presentó un recurso de apelación ante la FIA tras la controversia del Gran Premio de Italia, específicamente reclamando la falta de una sanción al piloto japonés Yuki Tsunoda por haber provocado una vuelta extra de formación en la carrera del pasado domingo.

El equipo alemán busca que se revise la decisión de los comisarios en Monza, la cual permitió a Yuki Tsunoda librar una sanción, mantener la décima posición y sumar su primer punto de la temporada con Racing Bulls, donde se encuentra reemplazando a Liam Lawson, quien a su vez está en Red Bull como sustituto de Isack Hadjar.

La polémica se originó tras la bandera roja provocada por Charles Leclerc. Durante el reinicio tras más de 20 minutos de labores de limpieza, Tsunoda se acomodó en el lado equivocado de la parrilla y, al corregir su posición, colocó su auto en un ángulo inusual apuntando hacia el muro de pits. Esta situación llevó a que el director de carrera, Rui Marques, permitiera una nueva vuelta de formación, pero además le permitió al nipón colocarse en su puesto de partida.

El vacío reglamentario sobre la parrilla de salida

La queja del equipo alemán se centra estrictamente en la interpretación del reglamento deportivo de la F1. La directiva de Audi sostiene los siguientes argumentos técnicos:

El artículo B5.9.4: La norma establece que si un piloto es la causa directa de una vuelta de formación extra, debe ser retirado de la parrilla para reiniciar la carrera desde el pit lane .

La norma establece que si un piloto es la causa directa de una vuelta de formación extra, debe ser retirado de la parrilla para . La decisión de los comisarios: Las autoridades consideraron que Tsunoda estaba dentro de las marcas de su cajón, por lo que la vuelta extra fue iniciativa del director de carrera y no una infracción del piloto.

Las autoridades consideraron que Tsunoda estaba dentro de las marcas de su cajón, por lo que la vuelta extra fue iniciativa del y no una infracción del piloto. El reclamo de Audi: La escudería afirma que la mala colocación inicial del japonés fue el detonante de todo el procedimiento, por lo que debió ser enviado al pit lane.

El recurso fue ingresado formalmente dentro del plazo límite de 96 horas establecido por la normativa. Si la apelación de Audi prospera y Tsunoda es sancionado de forma retroactiva, perdería la décima plaza alcanzada en la pista, pero beneficiaría a Audi dado que el brasileño Gabriel Bortoleto cruzó la meta en el puesto 11, por lo que la sanción le permitiría sumar un punto.