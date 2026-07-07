Mundial en México, inolvidable para periodista inglés que cambió su miedo por confianza en la CDMX

La afición mexicana sufrió la más dura de las eliminaciones cuando vio el final del trayecto de la Selección Mexicana, que ilusionó más que nunca a millones de seguidores, pero en ese camino la inmensa mayoría de los fans tricolores dejaron una grata impresión a los visitantes para ser parte de la Copa del Mundo, como sucedió con el periodista británico Lloyd Canfield, quien dejó un agradecimiento por la cálida estancia en el país, que contrastó con todas las advertencias con las que tomó su vuelo hacia territori nacional.

A través de un video en redes sociales, Canfield contó su experiencia en la CDMX, y los momentos inolvidables que vivió, como el sentir los tradicionales ‘toques’, esa tradición mexicana de sentir correr electricidad sujetado con varias personas, que sube la intensidad hasta que alguien rompe con el circuito.

Canfield compartió con imágenes como 'voló' enfundado en la playera mexicana cuando se encontró con unos aficionados colombianos frente al Ángel de la Independencia, pero lo mejor fue que al caerse sus pertenencias todos le ayudaron a recuperarlas.

"Un mensaje para el pueblo de México de parte de los aficionados de Inglaterra... Creo que hablo en nombre del 99 por ciento de los seguidores ingleses al querer dar las gracias.

​Sé que mi experiencia es una que comparten muchos aficionados ingleses que viajaron a la Ciudad de México para ver el increíble partido en el Azteca (Estadio Ciudad de México), pero personalmente quiero agradecer a los mexicanos.”

Viaja con un miedo que los aficionados le hacen olvidar

El periodista de 25 años explicó que su experiencia de vivir los toques y jugar futbol en Paseo de la Reforma contrastaba mucho con los temores que muchos le infundieron antes de viajar a la CDMX.

Debo reconocer que estaba un poco preocupado sobre venir aquí, a la Ciudad de México. Me sentía preocupado por muchos comentarios negativos sobre México, pero la amabilidad de la gente aquí ha sido encantadora y es todo sobre lo que se trata la Copa del Mundo.

​Todos trataron de hacer un esfuerzo de comunicarse conmigo a pesar de que yo solo hablo un poco de español, pero no solo yo me siento de esta forma, son todos los aficionados ingleses con los que he platicado tienen el mismo sentimiento. Todos se sintieron amados antes del partido”.

Espera que Inglaterra tenga un gesto hacia la Selección Mexicana

A pesar de la derrota tricolor, Canfield no sintió el desprecio de los aficionados mexicano por la eliminación y el trato siguió siendo excelente. Espera que un día las autoridades del futbol inglés inviten a la Selección Mexicana a jugar a Wembley, debido al gran trato que él y sus compatriotas recibieron en su inolvidable aventura por México.