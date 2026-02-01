ESPN y la NFL cierran un negocio de mil millones de dólares

La relación entre la National Football League y ESPN dio un giro histórico este fin de semana, cuando ambas partes cerraron formalmente un acuerdo valuado en mil millones de dólares que cambia el mapa del negocio deportivo en Estados Unidos. Tras recibir la aprobación de los reguladores gubernamentales, ESPN concretó la adquisición de múltiples activos de NFL Media, incluida la operación de NFL Network y los derechos lineales del canal RedZone, mientras que la liga obtuvo una participación del 10 por ciento en la cadena propiedad de Disney.

El anuncio, confirmado por la NFL y ESPN en un comunicado conjunto, marca uno de los movimientos más ambiciosos de la industria en la última década. Por primera vez, la liga profesional más poderosa del país se convierte en socia directa de una de sus principales plataformas de difusión, uniendo intereses editoriales, comerciales y estratégicos en un mismo tablero.

Como parte del acuerdo, ESPN será propietaria y operadora de NFL Network, que pasará a integrarse a su familia de canales, donde ya conviven ESPN2, SEC Network y ACC Network. Aunque la cobertura del Super Bowl LX de la próxima semana no sufrirá modificaciones, ambas señales comenzarán un proceso de integración gradual que se hará visible a partir del otoño, con la próxima temporada regular.

El impacto no es solo televisivo. ESPN se convertirá en la plataforma oficial del futbol fantasy de la NFL, al fusionar el producto digital de la liga con su propio sistema. Esto significa que los usuarios que actualmente juegan en NFL.com pasarán a formar parte de ligas administradas por ESPN, consolidando a la cadena como el eje digital del ecosistema NFL.

Más partidos, menos lunes dobles y una señal más poderosa

En términos de derechos de transmisión, el acuerdo eleva a ESPN a su máximo histórico. A partir de la próxima temporada, la cadena transmitirá 28 partidos por año, incluidos los siete que pertenecían a NFL Network. Antes del acuerdo, ESPN contaba con 25 juegos por temporada. NFL Network conservará tres encuentros, mientras que la liga recuperará cuatro encuentros que se espera sean vendidos a plataformas de streaming.

Uno de los cambios más visibles en la programación será la eliminación de las dobles carteleras de “Monday Night Football”. Cuatro de esos partidos se moverán a NFL Network, lo que permitirá una redistribución más limpia del calendario televisivo y abrirá espacio para nuevas negociaciones.

A partir del otoño, cualquier suscriptor de ESPN Unlimited tendrá acceso completo a NFL Network sin costo adicional. Esta decisión refuerza la estrategia directa al consumidor de ESPN, lanzada el otoño pasado, en un mercado cada vez más competido.

El acuerdo también tendrá consecuencias internas. Fuentes cercanas al proceso señalaron que los empleados de NFL Network comenzarán a integrarse formalmente a ESPN a partir de abril, por lo que los cambios en pantalla no se notarán de inmediato. La integración completa al modelo directo al consumidor está prevista para el inicio de la próxima temporada regular.

Más allá de la estructura, el movimiento borra viejas fronteras editoriales. Figuras como Adam Schefter e Ian Rapoport, históricamente competidores por exclusivas, ahora forman parte del mismo ecosistema, un detalle simbólico del nuevo equilibrio de poder.

El acuerdo fue negociado durante varios años y anunciado inicialmente en agosto, sujeto a aprobación gubernamental. Su cierre permite a ESPN prepararse con tiempo para su primer Super Bowl como cadena anfitriona en febrero de 2027.

La NFL Network fue creada en 2003 por la propia liga, mientras que RedZone debutó en 2009 y se convirtió en un producto de culto para los aficionados. Aunque ESPN podrá usar la marca RedZone para otros deportes, existen limitaciones importantes.

La liga, por su parte, mantendrá el control de NFL+, NFL.com y otros activos digitales, además de seguir produciendo RedZone y vendiendo sus derechos digitales. La participación accionaria en ESPN podría incentivar a los propietarios a mantener a la cadena como socio prioritario cuando se abran nuevas negociaciones.

Todo esto ocurre mientras la NFL atraviesa acuerdos de transmisión a 11 años con cadenas y plataformas de streaming, valuados en más de 110 mil millones de dólares, con una cláusula de salida al final de la década. Con competidores como Amazon Prime Video, Netflix y YouTube ganando terreno, la alianza con ESPN no solo es un negocio. Es una jugada defensiva y ofensiva al mismo tiempo, en una liga que nunca deja de mover las cadenas.