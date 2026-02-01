Donovan Carrillo llega a Milano-Cortina para los Juegos Olímpicos de invierno

La espera ha terminado y el hielo olímpico de Milano-Cortina está listo para recibir al mexicano Donovan Carrillo quien este domingo confirmó su llegada a la Villa Olímpica los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, marcando el inicio oficial de su segunda aventura en esta cita.

Con la ilusión intacta y la madurez de un ciclo olímpico completo tras su histórico debut en Beijing 2022, el patinador tapatío compartió sus primeras impresiones al pisar suelo italiano. El ambiente en el equipo mexicano es de absoluto optimismo. La frase que resuena en el entorno del atleta es contundente: "Ya estás donde soñaste", una frase que se reproduce en los comentarios que han inundado su posteo desde la pista de patinaje, un recordatorio del largo camino recorrido desde las pistas de centros comerciales en México hasta la élite mundial en Europa.

Carrillo, quien se ha convertido en el rostro de los deportes invernales para México desde la pasada cita olímpica, llega en esta ocasión con el objetivo de superar sus propias marcas y consolidar su estilo artístico, el cual ha cautivado a jueces y aficionados por igual con su esencia mexicana.

Su presencia en Italia no solo representa una competencia más, sino la ratificación de que el patinaje artístico mexicano tiene un lugar en el escenario más grande del deporte. Carrillo además llega como la estrella luego de ser el abanderado nacional en días pasados en una ceremonia junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En los próximos días, Donovan iniciará sus entrenamientos oficiales en la pista principal, afinando los últimos detalles de sus rutinas (programa corto y libre) antes de su debut. Con las maletas llenas de sueños y el tricolor en el pecho, Carrillo ya respira el aire olímpico, listo para demostrar que su historia en el hielo apenas está escribiendo sus mejores capítulos.