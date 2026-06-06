“Espías” en el entrenamiento de la Selección Mexicana; prensa internacional sigue a Javier Aguirre 

Antes de acompañar a la Selección de Corea del Sur en el campamento de Guadalajara (Jalisco), su prensa hizo escala en la Ciudad de México, para ver los trabajos de la Selección Mexicana, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Al igual que periodistas colombianos, los surcoreanos tuvieron dificultades para llegar al CAR, al sur de la ciudad, luego de pasar la discreta ruta a un costado de la caseta a Cuernavaca y de meterse entre las enredadas calles de la colonia Dolores Tlali.

Tras los controles de seguridad en el CAR, los periodistas asiáticos no ocultaron sus rostros de sorpresa, al contemplar la inmensidad de las instalaciones que, en el horizonte, presume una nueva edificación y canchas impecables.

Aunque el México vs Corea del Sur está programado para el 18 de junio, en el Estadio Guadalajara, no se podía pasar por alto la práctica mundialista de los mexicanos.

Una vez que los jugadores y cuerpo técnico arrancaron la sesión de entrenamiento, los comunicadores de Corea del Sur preguntaron en inglés por nombres puntuales de la Selección.

En un inicio no identificaron al estratega Javier Aguirre, quien saltó a la cancha con una gorra negra. Tras indicarles que el seleccionador se encontraba junto a los guardametas, las lentes fotográficas y cámaras de los asiáticos lo enfocaron de inmediato; el reportero Hong Jiyong, de JTBC News, uno de los que se dijo emocionado por su estadía en suelo mexicano.

El debut de Corea del Sur, en el Grupo A del Mundial 2026, será el 11 de junio en Guadalajara, ante la Selección de Chequia.

Representantes de medios de comunicación de Colombia también se hicieron presentes en el CAR. Su presencia en la capital de debe a que los cafeteros debutarán en el Mundial ante Uzbekistán, el 17 de junio, en el Estadio Ciudad de México. Cabe recordar que Colombia tendrá su campamento en Guadalajara, en la Academia AGA.