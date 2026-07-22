GP de Hungría 2026: Horarios para ver a Checo Pérez y el gran reto de Cadillac

Hungría fue la primera carrera que la Fórmula 1 realizó pasando el famoso muro de hierro, una misión que en su momento parecía imposible pero que Bernie Ecclestone hizo realidad, una carrera que ha sobrevivido al paso de los años con una característica: la complejidad para adelantar.

El Hungaroring siempre se ha considerado como una pista difícil para ganar posiciones, por ello, el lugar en el que un piloto se posiciona en parrilla suele ser el mismo en el que termina la competencia. Los adelantamientos generalmente se producen en la zona de los pits por estrategia.

Ahora, con los nuevos F1 2026 la historia podría ser diferente gracias al despliegue de energía y a la aerodinámica activa, aunque en palabras de los pilotos las primeras simulaciones hacen pensar que la complejidad para ganar un lugar en pista se mantendrá, aunque habrá opciones en la recta de poder usar la batería y, con ello, extender la frenada para mejorar la posición.

Cadillac enfrentará un reto grande dado que, en caso de no poder adelantar por las condiciones del circuito estará condenado a las últimas posiciones, además de que el Hungaroring, con sus curvas de media y baja velocidad exige un alto frenado, el mismo tema que los complicó en el Gran Premio de Austria y que provocó el doble abandono de Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Horarios del Gran Premio de Hungría de la F1 2026 (Tiempo del Centro de México)

Práctica 1: viernes 17 de julio – 05:30 horas

Práctica 2: viernes 17 de julio– 09:00 horas

Práctica 3: Sábado 18 de julio – 04:30 horas

Calificación carrera: Sábado 18 de julio – 08:00 horas

Carrera: domingo 19 de julio – 07:00 horas

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