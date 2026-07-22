Arruinan en horas el mural de Ferran Torres campeón del mundo en Barcelona con 'Puta Espanya'

El mural en homenaje al futbolista del FC Barcelona, Ferran Torres, fue completamente vandalizado con pintura y mensajes de tinte político en la capital catalana. El ataque ocurrió durante la madrugada del miércoles 22 de julio de 2026, lo que significó que la obra de arte público duró intacta menos de 24 horas desde su finalización. Este suceso ha desatado un tenso debate sobre la intolerancia ideológica en el espacio urbano de Cataluña.

La obra fue plasmada por el reconocido artista urbano TVBoy en la calle Escorial, dentro del popular y concurrido barrio de Gràcia, muy cerca de la plaza Joanic. La pieza conmemoraba el histórico gol anotado por el delantero blaugrana durante la prórroga frente a Argentina, una anotación crucial que aseguró el segundo título de la Copa del Mundo para la selección de España. La pintura original mostraba detalladamente al jugador besando el trofeo mundialista vistiendo la camiseta de la selección nacional, acompañada por la frase "Making History!".

¿Qué pasó con el mural de Ferran Torres en el barrio de Gràcia?

Autores desconocidos arrojaron grandes cantidades de pintura blanca y negra que cubrieron casi por completo el rostro y el cuerpo del deportista. Además del destrozo estético, los asaltantes pintaron mensajes de carácter político e independentista radical. Este sabotaje no fue una sorpresa absoluta; horas antes, la obra había desatado una intensa polémica en redes sociales, donde cuentas extremistas incitaron públicamente a arruinarla. El propio autor fijó su postura oficial ante las amenazas:

"El vandalismo no me genera ningún temor. Mantengo de manera contundente mi compromiso de seguir pintando libremente en las calles de la ciudad”.

TVBoy / Artista urbano

Ola de ataques contra futbolistas en Barcelona

Este altercado no constituye un caso aislado en el contexto de las celebraciones de la Copa del Mundo. Apenas unos días antes, un mural del artista Axe Colours que retrataba a Leo Messi y a Lamine Yamal sufrió un destino idéntico, siendo saboteado a las pocas horas de su entrega.Ficha técnica del ataque al arte urbano