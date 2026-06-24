Espectacular muestra de apoyo: Canadá se une por Koné tras la lesión que estremeció al Mundial

En Vancouver, antes del partido de Canadá contra Suiza en el Mundial, las tribunas encontraron una manera distinta de acompañar a uno de los suyos.

Cientos de aficionados llegaron con un mensaje claro para Ismaël Koné. No había goles que celebrar ni una jugada que recordar. Había una ausencia que llenar antes del partido contra Suiza, el tercero en la justa 2026.

El centrocampista canadiense, uno de los jugadores más importantes del equipo, quedó fuera del torneo después de sufrir una fractura de pierna durante la histórica victoria de Canadá por 6-0 sobre Qatar. La imagen de Koné saliendo del campo tras la dura entrada de Assim Madibo, en el minuto 52, dejó una herida más allá del marcador.

Días después, esa herida se transformó en homenaje. Los aficionados escribieron mensajes de apoyo en una enorme pancarta blanca previo al partido con Suiza. Algunos pidieron su pronta recuperación, otros dejaron palabras sobre el futuro del jugador, pero todos compartieron la misma idea: el número 8 todavía estaba presente.

Fans firman una pancarta envhonor a Ismael Kone. REUTERS

Miles de camisetas recordaron a Koné

El grupo de aficionados The Voyageurs decidió llevar el homenaje a otro nivel. Durante la marcha rumbo al BC Place, miles de seguidores ondearon camisetas con el número 8 de Koné, convirtiendo las calles de Vancouver en una imagen poco común en un Mundial.

Antes del inicio del partido, Koné fue llevado al campo en silla de ruedas. Cuando apareció frente a la afición, el estadio respondió con aplausos y cánticos con su nombre.

Fue un momento donde el resultado quedó en segundo plano.

Queremos que los jugadores sepan que los apoyamos al 100%, especialmente en momentos difíciles”, explicó Rob Notenboom, presidente de The Voyageurs.

El mensaje no era solamente para Koné. También era para todo el equipo canadiense: una forma de recordar que una selección no está formada únicamente por quienes aparecen en el marcador, sino también por quienes dejan algo dentro del campo.

La lesión que cambió la celebración de Canadá

La victoria contra Qatar había sido una de las noches más importantes en la historia reciente de Canadá. Seis goles, una actuación dominante y la ilusión de avanzar en el Mundial.

Pero en medio de la fiesta apareció el silencio.

Una terrible lesión sufrida por Ismael Kone empañó el Mundial- Redes sociales

Koné cayó tras una entrada de Madibo y tuvo que abandonar el partido rumbo al hospital. Posteriormente fue operado con éxito y decidió permanecer junto al grupo canadiense durante la competencia.

Incluso recibió la visita del propio Madibo, el jugador catarí involucrado en la jugada, en una muestra de respeto después del momento más difícil.

El Mundial siguió para la selección canadiense. El 8 de Koné también.