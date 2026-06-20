El conmovedor gesto de Ismaël Koné con Canadá tras sufrir terrible fractura en el Mundial

El mediocampista canadiense Ismaël Koné vivió un momento emotivo durante la Copa Mundial 2026, luego de sufrir una grave lesión en la pierna izquierda en un partido ante Catar, situación que lo dejó fuera del resto del torneo con la Selección de Canadá.

El jugador fue sometido a una operación exitosa tras confirmarse una fractura de consideración, lo que obligó al cuerpo médico a descartarlo de la competencia mundialista. Sin embargo, su historia dio un giro inspirador tras su regreso a la concentración del equipo.

Koné, presente con Canadá pese a la lesión

A pesar de no poder seguir en actividad dentro del campo, Ismaël Koné decidió reincorporarse al grupo para acompañar a sus compañeros durante el Mundial 2026. Su presencia fue recibida con entusiasmo tanto por el plantel como por el cuerpo técnico, que valoraron su compromiso en un momento clave del torneo.

El mediocampista se integró a la dinámica del equipo únicamente en calidad de apoyo emocional, convirtiéndose en un elemento importante dentro del vestidor de la selección canadiense.

Ejemplo de unión y resiliencia en el Mundial

El regreso de Koné no tuvo implicaciones deportivas, pero sí un fuerte impacto anímico. Sus compañeros destacaron la unión del grupo y el respaldo mutuo dentro de una participación histórica para el futbol de Canadá en la Copa del Mundo.

Su actitud fue interpretada como un ejemplo de resiliencia, ya que, pese a la frustración de perderse el torneo, decidió mantenerse cerca del equipo y aportar desde otro rol.

La selección canadiense, dirigida por su cuerpo técnico en esta etapa del Mundial 2026, continúa su participación motivada también por el deseo de dedicarle su actuación al mediocampista lesionado.