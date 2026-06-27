¿Qué necesita Escocia para clasificar y ser el rival de México en Dieciseisavos del Mundial? 

Este 27 de junio se juegan los últimos partidos de la fase de grupos del Mundial 2026. Aunque ya se conocen algunos cruces de los Dieciseisavos de Final gracias a algunos resultados, aún faltan por definirse varios clasificados, especialmente entre los mejores terceros.

Esto mantiene la emoción hasta el final, con varias selecciones dependiendo de una combinación de resultados ajenos para avanzar.

Los jugadores de la Selección Mexicana rodean a Fidalgo Imagenshop

La tensión es máxima en la recta final, ya que solo los ocho mejores terceros acompañarán a los primeros y segundos de cada grupo a la siguiente ronda.

Escocia y el milagro para clasificar a Dieciseisavos del Mundial 2026

Escocia por un momento estuvo fuera del Mundial, pero con la variación de resultados de esta jornada, aún tiene probabilidades de clasificar y enfrentarse a México.

El Ejército de Tartán cerró la fase de grupos con 3 puntos y una diferencia de gol de -3 tras vencer 1-0 a Haití, pero caer ante Marruecos y Brasil.

Por momentos parecía eliminada, pero las sorpresas en otros grupos han mantenido viva una mínima esperanza de clasificar como uno de los mejores terceros.

Para estar clasificada entre los ocho mejores terceros, Escocia necesita básicamente tres resultados clave en los partidos pendientes del sábado 27 de junio:

En el Grupo J (Argelia vs Austria): Necesita que la Selección de Argelia pierda por dos o más goles ante Austria, ya que la diferencia de goles estaría en favor de los escoceses.

En el Grupo L (Croacia vs Ghana): Requiere que el tercero, los croatas, salgan con un rendimiento bajo y terminen encajando una goleada por tres o más goles ante los ghaneses. La diferencia de goles también estaría en favor de Escocia.

En el Grupo K (RD Congo vs Uzbekistán): El último resultado que necesita Escocia es que Congo no obtenga la victoria ante los uzbekos. Un empate todavía favorecía a los escoceses, pero si los congoleños obtienen los tres puntos, ellos se clasificarían.

Si se dan estas combinaciones los escoceses avanzarían a la ronda de Dieciseisavos de Final, donde enfrentarían a México.

Escocia es parte del Grupo C en el Mundial 2026 junto con Brasil, Marruecos y Haití. Reuters

Tabla de clasificación de los mejores 3ros lugares

Suecia - 0 (DG) - 4pts Ecuador - 0 (DG) - 4pts Bosnia - -1 (DG) - 4pts Paraguay - -2 (DG) - 4pts Senegal - 2 (DG) - 2pts Irán - 0 (DG) - 3pts Croacia - -1 (DG) - 3pts Corea del Sur - -1 (DG) - 3pts Argelia - -2 (DG) - 3pts Escocia - -3 (DG) - 3pts Uruguay - -1 (DG) - 3pts RD Congo - -1 (DG) - 1pts

*DG - Diferencia de Goles

*Clasifican los 8 mejores terceros