¿Y si sí? El dato que llena de ilusión a México durante el Mundial 2026

México se convirtió en el sexto país en la historia de los Mundiales que terminó como líder de su sector sin conceder gol durante la Fase de Grupos, obteniendo su boleto para los 16avos de Final y esperando rival para dicha instancia; de los 5 antecedentes, todos superaron la ronda inmediata.

Convirtiéndose en un auténtico cerrojo defensivo, Javier Aguirre y compañía lograron sumar un total de 270 minutos sin recibir gol durante la Fase de Grupos, enalteciendo el trabajo defensivo y la atajada de Tala Rangel durante los últimos segundos de partido ante Corea del Sur, mismo que le brindó 3 puntos de auténtico oro molido al combinado nacional.

Raúl 'Tala' Rangel ataja en el minuto 86 y mantiene la victoria del Tri en el primer partido de México en Guadalajara durante una Copa del Mundo. Héctor López

México (2026) se unió a la historia de las 5 selecciones que no vieron caer su marco durante la Fase de Grupos de un Mundial, como lo fueron Holanda (1974), Brasil (1986), Italia (1990), Argentina (1998) y Uruguay (2018).

* Pese a que México ya había registrado un arco vacío tras la Fase de Grupos en 1970, la Diferencia de Goles le brindó el liderato a la Unión Soviética.

¿Cómo le fue a quienes ganaron su Grupo sin recibir gol?

Estos son cada uno de los antecedentes en la historia de las Copas del Mundo en donde países terminaron con el liderato en su poder sin recibir un tanto rival durante la Primera Ronda:

1. Holanda 1974 / cayó en la Final 1-2 ante Alemania Federal.

2. Brasil 1986 / eliminado en Cuartos de Final por Francia durante la tanda de penales.

3. Italia 1990 / eliminado en Argentina durante la tanda de penales.

4. Argentina 1998 / eliminado en Cuartos de Final ante Países Bajos al caer 1-2.

5. Uruguay 2018 / cayó en Cuartos de Final ante Francia por marcador de 0-2.

6. México 2026 / no recibió gol de Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) ni de Chequia (3-0) durante la Fase de Grupos.

Guillermo Ochoa lanzado al aire por todos los seleccionados. Elizabeth Velazquez

BFG