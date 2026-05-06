Escándalo en los Tigers de Detroit: despiden al manager mexicano Gabe Álvarez por acoso sexual

La organización de los Tigers de Detroit anunció la rescisión inmediata del contrato de Gabe Álvarez, mánager de su sucursal Triple-A en Toledo y figura prominente del beisbol mexicano, tras confirmarse una violación a las políticas de conducta interna de la empresa. Aunque el equipo limitó su comunicado inicial a una "violación de las políticas del equipo", reportes detallados de The Athletic dieron a conocer este miércoles que la salida de entrenador de 52 años responde a una investigación por acoso sexual tras la denuncia de una empleada.

La salida de Álvarez, nacido en Navojoa, Sonora, sacude los cimientos de la estructura de desarrollo de los Tigers, donde el mexicano era proyectado como un candidato natural para integrarse al staff de Grandes Ligas en el futuro cercano. Bajo su gestión, los Erie SeaWolves, filial Doble-A de Detroit, alcanzaron campeonatos consecutivos en la Eastern League durante 2023 y 2024, logros que le valieron el reconocimiento como Mánager del Año en las Ligas Menores

Protocolos de Recursos Humanos en Detroit

La investigación que derivó en el despido de Álvarez fue conducida por el departamento de Recursos Humanos de Ilitch Sports + Entertainment (IS+E), la entidad matriz que supervisa tanto a los Tigers de Detroit como a los Red Wings de la NHL. De acuerdo con fuentes internas que mantuvieron el anonimato en la publicación de The Athletic, la queja formal fue presentada el lunes por la noche. Tras una revisión de los hechos durante la jornada del martes, la organización determinó que la conducta del estratega contravenía el manual del empleado, el cual estipula el despido fulminante ante casos de acoso sexual confirmados.

Este incidente se suma a una serie de señalamientos de mala conducta laboral que han afectado a la organización en los últimos meses. En abril de 2025, Sam Menzin, entonces subgerente general y considerado una de las mentes ejecutivas más brillantes del club, renunció tras revelarse que envió material gráfico inapropiado a empleadas del equipo. Investigaciones posteriores han señalado que, desde 2023, al menos ocho hombres en puestos de alta dirección dentro de IS+E han sido objeto de denuncias por conductas inapropiadas, lo que ha puesto bajo la lupa la cultura organizacional impulsada por el director ejecutivo Ryan Gustafson.

Hasta el momento, ni Gabe Álvarez ni sus representantes legales han emitido declaraciones respecto a las acusaciones o a la terminación de su contrato en Estados Unidos.

Impacto en el beisbol mexicano y la Liga ARCO

La noticia del despido de Álvarez tiene repercusiones directas en la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LAMP). Apenas hace unos meses, el sonorense había sido presentado como el nuevo timonel de los Yaquis de Ciudad Obregón para la Temporada 2025-2026. Su llegada se percibía como un movimiento estratégico de alto nivel, dada su formación académica en Comunicación por la Universidad del Sur de California (USC) y su especialización en sabermetría y análisis de datos.

Álvarez, quien tuvo una carrera de tres temporadas como jugador de cuadro en las Mayores con Detroit y San Diego, regresaba a su tierra con la promesa de implementar un juego agresivo y una gestión basada en la comunicación y la disciplina. Durante su presentación con la novena de Obregón, el estratega enfatizó su compromiso con el liderazgo humano y el bienestar de las familias de los jugadores, una postura que hoy entra en conflicto directo con los hallazgos reportados en la ciudad de Detroit.