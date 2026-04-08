Griezmann se rinde en elogios para Obed Vargas y su adaptación al Atlético de Madrid 

Mientras que un ciclo está por cerrarse en el Atlético de Madrid con la próxima salida de Antoine Griezmann, quien dejará al equipo colchonero para trasladarse a la MLS, el jugador francés lanzó comentarios positivos para el mexicano Obed Vargas, una de las más recientes contrataciones del equipo.

Tras incorporarse a la disciplina colchonera en febrero, el mediocampista ha tratado de ganarse la confianza del director técnico Diego Simeone.

Griezmann ha tratado de tomar una fase de mentor con el joven talento desde antes de su aterrizaje en España. El delantero francés recordó con afecto cómo se gestó este vínculo durante el Mundial de Clubes 2025, cuando se enfrentaron en Seattle en el Mundial de Clubes y cómo decidió darle la bienvenida una vez que fue confirmado como parte del Atlético de Madrid.

“Me emocionó mucho ese momento en el estadio en Seattle y cuando fichó. Me acuerdo de haberle llamado y él estaba en el hotel en Madrid. Y fue un momento muy especial, yo tengo muchísima confianza en él, en su talento”, confesó el galo en la transmisión para TNT Sports previo al partido ante el Barcelona correspondiente a los cuartos de final de la Champions.

Un futuro brillante

Para Griezmann, Vargas se ha adaptado de la forma correcta al equipo y, aunque aún tiene un camino por delante considera que tiene las herramientas para poder destacar. El francés no escatimó en halagos al analizar el techo futbolístico de su nuevo compañero, destacando que su perfil encaja perfectamente con la filosofía de trabajo del Atlético.

“Le veo con un gran futuro aquí porque es un chico muy inteligente, muy tranquilo. Tiene calidad, se ve, y juega muy bien”, aseguró.

Lo que más ha impresionado al entorno rojiblanco es la madurez con la que Obed ha asumido la responsabilidad de portar la camiseta en escenarios de máxima presión como fue ante el Barcelona en LaLiga.

“El otro día no le pesó la camiseta y jugó contra Barça, no es fácil. Y también cuando jugó contra Getafe, titular del primer partido, lo hizo muy bien y para mí va a ser importante aquí”, concluyó Griezmann.