Atlético de Madrid toma polémica ventaja sobre Barcelona en la Champions League

El Atlético de Madrid dio un golpe de autoridad y tomó una importante ventaja tras vencer 2-0 al Barcelona en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Champions League. El encuentro, disputado en un pletórico Camp Nou, dejó un profundo sabor amargo para el equipo dirigido por Hansi Flick, ya que el trámite del juego estuvo manchado por decisiones arbitrales cuestionables que inclinaron la balanza a favor de la escuadra colchonera.

Lamine Yamal recibiendo una falta. REUTERS

Desde el silbatazo inicial, el duelo mostró una intensidad digna del mejor futbol europeo. Los locales intentaron dominar la posesión con jugadores como Pedri y Lamine Yamal, pero la sólida defensa visitante cortó los circuitos catalanes. Sin embargo, la historia del encuentro cambió drásticamente en la recta final del primer tiempo, cuando el silbante y la tecnología se convirtieron en los protagonistas absolutos de la noche al juzgar de forma dispareja las faltas.

POLÉMICA ARBITRAL MARCA EL RUMBO EN EL CAMP NOU

Las controversias comenzaron al minuto 38. Koke, quien ya contaba con tarjeta amarilla previa, cometió una fuerte infracción sobre Jules Koundé. Para sorpresa de la afición local, el árbitro decidió perdonar la segunda amonestación, una acción que dejó al Atlético de Madrid con sus once jugadores en el campo cuando el reglamento sugería claramente la expulsión.

Apenas unos instantes después, al minuto 43, el VAR intervino en una jugada que desató los furiosos reclamos blaugranas. Pau Cubarsí derribó a Giuliano Simeone cerca de los linderos del área; aunque el jugador colchonero no tenía el control del esférico, el silbante consideró tras la revisión que el zaguero era el último hombre y le mostró la tarjeta roja directa, dejando al Barcelona en desventaja numérica. De ese mismo cobro de falta, al minuto 45, Julián Alvarez clavó el balón en las redes con un espectacular cobro de tiro libre para decretar el 1-0.

Pau Cubarsí recibiendo la tarjeta roja. REUTERS

Para colmo de males en la entidad catalana, la parte complementaria trajo consigo una de las omisiones más extrañas de todo el torneo. Al minuto 55, el portero Juan Musso reanudó el juego tocando la pelota con el pie hacia al defensa Robin Le Normand. El zaguero, en un evidente error de desconcentración, tomó el balón con las manos para regresarlo al guardameta. Increíblemente, ni el árbitro central ni la cabina del VAR sancionaron el claro penal a favor de los locales, dejando impune la infracción.

GOLPE DEFINITIVO Y LA VUELTA EN EL METROPOLITANO

A pesar de la inferioridad numérica y el duro golpe anímico, el Barcelona buscó el empate de forma valiente con disparos de Marcus Rashford, Dani Olmo y Fermín López, pero todos sus intentos terminaron desviados o atajados de buena manera. El desgaste físico cobró factura con el pasar de los minutos y la visita aprovechó a la perfección los espacios abiertos en la retaguardia.

Giuliano Simeone pateando al arco. REUTERS

Al minuto 70, la sentencia definitiva llegó por conducto de Alexander Sørloth. Tras una precisa asistencia de Matteo Ruggeri mediante un centro al área, el delantero noruego conectó un potente zurdazo que perforó la portería, colocando el 2-0 que silenció el recinto en Cataluña.

Con este resultado, el equipo rojiblanco regresa a la capital con una cómoda ventaja en el marcador global. La serie se definirá en el partido de vuelta, programado para el próximo martes 14 de abril en el Estadio Metropolitano, donde el Barcelona necesitará una auténtica hazaña futbolística para darle la vuelta al marcador y mantener vivo su sueño de trascender en la Champions League.