¡Escándalo en Brasil! Expulsan a jugador del Corinthians por gesto obsceno en pleno clásico

El vibrante futbol de Brasil regaló uno de los capítulos más insólitos y bochornosos de la temporada regular. El esperado clásico paulista entre el histórico Corinthians y el poderoso Palmeiras, disputado bajo la enorme presión de la imponente Neo Química Arena, terminó convertido en un auténtico polvorín. Lo que apuntaba para ser una verdadera fiesta deportiva, llena de color y pasión en las gradas, se transformó en un escándalo de proporciones mayúsculas cuando el árbitro central decidió mostrar la tarjeta roja por un motivo muy poco común en las canchas de primera división.

Partido entre Corinthians y Palmeiras. REUTERS

Todo el caos se desató durante la tensa primera mitad del encuentro. El protagonista principal de la infame acción fue André Luiz, mediocampista ofensivo del Timao, quien perdió la cabeza por completo tras recibir una fuerte infracción cerca del medio campo. En medio de la calentura del partido, el jugador brasileño miró fijamente a sus rivales y se agarró los genitales. Este gesto obsceno pasó desapercibido en tiempo real para el cuerpo arbitral, pero no para los adversarios que exigieron justicia de inmediato.

EL VAR Y LA DENUNCIA QUE CAMBIARON EL CLÁSICO PAULISTA

Fue el talentoso atacante argentino José Manuel López quien detectó la agresión visual y reclamó airadamente al juez central para que tomara cartas en el asunto. Ante las furiosas protestas de los elementos del Palmeiras, los encargados de la cabina del VAR llamaron de urgencia al silbante para que revisara la polémica jugada en los monitores instalados a nivel de cancha. Tras observar las contundentes imágenes desde varios ángulos, el colegiado determinó que la actitud representaba una falta grave y una provocación inaceptable. Sin dudarlo, regresó al campo y expulsó de manera directa al infractor ante el asombro del público.

Esta insólita tarjeta roja condicionó por completo el desarrollo táctico del cotejo. Con un hombre menos, el cuadro local apostó por encerrarse y defender el marcador con uñas y dientes, mientras la intensidad y los roces físicos aumentaron drásticamente con el correr del reloj. Para la etapa complementaria, el panorama empeoró severamente para los de casa cuando Matheuzinho también recibió la tarjeta de expulsión, dejando a su escuadra con solo nueve elementos en el terreno de juego para resistir el vendaval ofensivo.

CAOS EN LOS VESTIDORES Y UNA GRAVE DENUNCIA POR RACISMO

A pesar de contar con una evidente y abrumadora ventaja numérica durante gran parte del compromiso, el conjunto visitante jamás logró perforar la red enemiga y el partido culminó con un amargo empate a cero goles que supo a derrota. Sin embargo, el silbatazo final solo trasladó la violencia del césped hacia la oscuridad de los túneles del estadio. En la zona de vestuarios, los jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos y directivos de ambos bandos protagonizaron una riña campal que incluyó fuertes empujones, gritos amenazantes y momentos de puro caos, requiriendo la intervención inmediata de los elementos de seguridad para evitar una desgracia mayor.

Empujones en el Corinthians vs Palmeiras. REUTERS

Por si el lamentable espectáculo fuera poco, la jornada dominical sumó un episodio mucho más oscuro y condenable desde las tribunas. Carlos Miguel, arquero titular del Palmeiras, levantó la voz frente a los medios de comunicación y denunció que sufrió crueles insultos de racismo por parte de los aficionados rivales durante el desarrollo del encuentro. Las autoridades correspondientes ya abrieron una carpeta de investigación para dar con los responsables de este reprobable acto que manchó todavía más uno de los clásicos más calientes e intensos que se recuerden en la historia reciente del torneo sudamericano.