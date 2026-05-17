VIDEO: Un fuerte pelotazo saca del juego a un ampayer en Chicago

Un momento de enorme preocupación se vivió durante el duelo entre los Cubs de Chicago y los White Sox, luego de que el ampayer Brian O’Nora tuviera que abandonar el encuentro tras recibir un fuerte pelotazo directo en la careta mientras trabajaba detrás del plato.

La escena ocurrió en la cuarta entrada del juego, cuando Jarred Kelenic conectó un foul a una recta de Jameson Taillon que viajaba a más de 93 millas por hora. La pelota impactó violentamente la parte baja de la careta de O’Nora y posteriormente pareció pegarle también en la zona del cuello.

El oficial inmediatamente cayó sobre una rodilla detrás del plato mientras jugadores y coaches reaccionaban con preocupación. El receptor panameño Miguel Amaya fue uno de los primeros en acercarse para auxiliarlo, ayudándolo a ponerse de pie mientras el estadio permanecía prácticamente en silencio.

Minutos después, personal médico ingresó al terreno para revisar el estado del ampayer, especialmente en la mandíbula y la boca, luego del fuerte impacto que recibió a quemarropa. Aunque logró salir caminando por su propio pie, ya no pudo continuar en el encuentro.

Más tarde, los White Sox informaron que Brian O’Nora presentaba síntomas similares a una conmoción cerebral y que sería sometido a estudios adicionales para determinar la gravedad del golpe.

Tras varios minutos de pausa, el partido pudo reanudarse, aunque únicamente con tres ampayers en el terreno. Erich Bacchus, quien originalmente trabajaba en segunda base, tomó el lugar detrás del plato para permitir la continuidad del juego.

El episodio volvió a dejar en evidencia los enormes riesgos que existen para los ampayers en Grandes Ligas, especialmente detrás del plato, donde tienen apenas fracciones de segundo para reaccionar ante fouls desviados o lanzamientos que pueden superar fácilmente las 95 millas por hora.

Aunque el beisbol ha modernizado parte del equipo de protección y endurecido los protocolos médicos relacionados con golpes en la cabeza, este tipo de escenas siguen generando preocupación constante dentro del deporte, especialmente por las posibles consecuencias relacionadas con conmociones cerebrales.

El video del momento rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde aficionados destacaron tanto la violencia del impacto como la reacción inmediata de los jugadores para auxiliar al ampayer.