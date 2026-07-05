"Es un ridículo", critican a Neymar tras gol de la honra para Brasil

Ingresando en el minuto 68 en busca de llevar a Brasil a la siguiente ronda del Mundial 2026, la Scratch fue derrotada al caer 1-2 ante Erling Haaland y compañía; pese a anotar de ‘gol de la honra’ en el último suspiro, Neymar terminó siendo criticado por los propios aficionados del conjunto sudamericano: “Es un ridículo”.

Con dos goles de Erling Haaland, Noruega terminó imponiendo condiciones en Nueva York para alcanzar los Cuartos de Final del certamen, instancia en la que espera por el ganador de un compromiso entre México e Inglaterra que podría demorarse por tormenta eléctrica en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Arrancando como suplente, Neymar tuvo que esperar su oportunidad hasta el minuto 68 del compromiso, cuando Carlo Ancelotti lo llamó para sustituir a un Bruno Guimarães que durante el primer tiempo ya había fallado una oportunidad desde los once pasos.

Apenas diez minutos después de su ingreso al terreno de juego, Haaland respondió y puso en ventaja al conjunto nórdico, desatando la desesperación del 10 de Brasil que terminó propinándole una patada a Martin Ødegaard que representó la tarjeta amarilla para el actual futbolista del Santos sudamericano.

Haaland sentenció y Brasil rompió lanzas en busca de maquillar el resultado, mismo que logró conseguir tras un penal sobre Casemiro cobrado por Neymar en el 90+10’.

Pese a convertir la oportunidad para el 1-2 final, Neymar comenzó a hacerse de palabras con el portero nórdico Ørjan Nyland, quien fue vencido y encarado por el delantero que vivió su última Copa del Mundo.

La reacción de los aficionados en redes sociales fue de total desaprobación hacia Neymar, tachándolo de ridículo y argumentando que no era necesaria su presencia durante esta edición de la Copa Mundial de la FIFA:

“Neymar está acabado!”.

“Grave error haber metido a Neymar”.

“Neymar le ha celebrado en la cara al portero un “gol de la honra” de penalti. Sabiéndose eliminado. Qué ridículo”.

Con 34 años, Neymar se despide de las Copas del Mundo como futbolista profesional. Reuters

BFG