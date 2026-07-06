VIDEO: Casemiro rompe en llanto: “Siempre seremos la generación que no ganó el Mundial”

Casemiro no pudo contener el llanto. El histórico mediocampista de Brasil protagonizó uno de los momentos más emotivos del Mundial 2026 al romper en lágrimas durante una entrevista concedida a Cazé TV, apenas unos minutos después de la sorpresiva eliminación de la Canarinha frente a Noruega por marcador de 2-1 en los octavos de final.

El futbolista de 34 años intentó responder una pregunta sobre el mensaje que podía enviarle a los niños brasileños que soñaban con levantar algún día la Copa del Mundo, pero la emoción terminó por vencerlo.

Es difícil encontrar palabras... Lo siento. Es difícil encontrar palabras en estos momentos", alcanzó a decir antes de hacer una larga pausa mientras intentaba contener el llanto.

Casemiro explicó que ganar un Mundial es el mayor sueño para cualquier futbolista brasileño, un objetivo que persiguió durante gran parte de su carrera sin poder alcanzarlo.

Cuando empiezas a jugar al futbol, el sueño de cualquier brasileño es ganar una Copa del Mundo", expresó con la voz entrecortada.

El mediocampista disputó su tercera Copa del Mundo, luego de formar parte de las selecciones brasileñas que participaron en Rusia 2018, Catar 2022 y ahora en el Mundial de 2026. En las tres ocasiones se marchó sin poder conquistar el título, por lo que reconoció que esa generación quedará marcada por no haber conseguido la sexta estrella para Brasil.

"Siempre seremos la generación que no ganó el Mundial", lamentó.

Pese a la enorme decepción, Casemiro aseguró sentirse privilegiado por haber defendido durante tantos años la camiseta de Brasil y destacó el esfuerzo realizado por todos los integrantes del equipo durante el proceso mundialista.

Tuve mi tercera oportunidad, soy un privilegiado. Tengo mucho orgullo de lo que hicimos aquí, de lo que hicieron todos los jugadores, incluso esta generación que no ganó. Trabajamos, lo intentamos y sabemos que terminamos decepcionando a millones de personas", afirmó.

El volante también reflexionó sobre el impacto que tiene una eliminación mundialista en un país tan apasionado por el futbol como Brasil. Durante la entrevista, el conductor le recordó que miles de niños observaban esa derrota con el mismo dolor con el que él vio caer a generaciones anteriores cuando era pequeño, una reflexión que terminó por quebrarlo emocionalmente.

Aunque intentó continuar con sus respuestas, las lágrimas volvieron a aparecer y el futbolista reconoció que, por ahora, solo piensa en reencontrarse con las personas más importantes de su vida.

"Como dijiste, la vida sigue. En estos momentos solo quiero estar con mi familia, con mis hijos... es muy difícil. Perdón", dijo antes de abandonar la entrevista visiblemente conmovido.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y muestran a uno de los grandes referentes del futbol brasileño viviendo, quizá, el momento más doloroso de su carrera con la selección nacional, después de ver cómo el sueño de conquistar una Copa del Mundo se escapó por tercera ocasión.

El mensaje para los niños que terminó por quebrar a Casemiro

La pregunta que terminó por derrumbar a Casemiro no fue sobre la derrota ante Noruega ni sobre el futuro de la Selección de Brasil, sino sobre los millones de niños que lo observaban desde casa.

El conductor de Cazé TV le recordó que, a diferencia de los futbolistas profesionales, muchos pequeños brasileños no tienen unos meses para asimilar una eliminación mundialista. Para ellos, explicó, el sueño puede terminar en ese mismo instante.

El entrevistador incluso comparó la historia de Casemiro con la de figuras como Vinícius Júnior, recordando que ambos crecieron viendo a otras generaciones brasileñas quedarse sin la Copa del Mundo, pero aun así decidieron seguir creyendo que algún día les tocaría vivir ese sueño.

"¿Qué les dices ahora para que no dejen de creer, porque tú un día tampoco dejaste de creer?", fue la pregunta.

Casemiro apenas alcanzó a responder que "es difícil encontrar palabras" antes de romper en llanto. Después explicó que conquistar un Mundial es el mayor sueño para cualquier futbolista brasileño y reconoció que la eliminación resulta especialmente dolorosa porque sabe que millones de aficionados compartían esa ilusión.

El momento se convirtió en uno de los más emotivos del torneo, al mostrar la dimensión humana detrás de uno de los referentes de la selección brasileña, quien terminó abandonando la entrevista sin poder contener las lágrimas.