Infantino busca apagar el fuego de la polémica por la llamada de Trump para quitar roja a Balogun

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que recibió una llamada telefónica del mandatario estadounidense, Donald Trump, para intervenir en la sanción del delantero Folarin Balogun. El futbolista de la Selección de Estados Unidos fue expulsado por una dura entrada sobre el jugador bosnio Tarik Muharemovic, lo que desató una crisis diplomática y deportiva en la Copa del Mundo 2026.

A través de un comunicado en la plataforma X, el dirigente del futbol mundial aclaró que el caso del atacante estadounidense se encuentra bajo un proceso legal estricto. El directivo enfatizó que la resolución final recae exclusivamente en las comisiones regulatorias de la institución, las cuales operan sin interferencias políticas externas.

"Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Durante la conversación con el presidente Trump, aclaré que existía un proceso legal en curso vinculado a estos organismos y que el caso sería resuelto por las instancias competentes."

​Gianni Infantino, Presidente de la FIFA

El conflicto escaló luego de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA conmutara la suspensión de un partido impuesta a Folarin Balogun por una sanción condicional con un año de periodo de prueba. Esta polémica medida habilitó de inmediato al delantero para disputar el duelo de octavos de final contra la Selección de Bélgica, provocando la indignación de las autoridades europeas.

La UEFA calificó la resolución de "incomprensible, injustificable y sin precedentes". Por su parte, la Real Federación Belga de Futbol (RBFA) presentó una apelación formal de manera inmediata, acusando al organismo rector de falta de transparencia por no entregar los argumentos técnicos del expediente.

Desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense admitió públicamente desde el Despacho Oval que solicitó una revisión exhaustiva del castigo para el jugador del conjunto de las barras y las estrellas. Donald Trump justificó su llamada al asegurar que, bajo su perspectiva, la jugada del futbolista de la MLS no debió ser sancionada con la tarjeta roja directa.