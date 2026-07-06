VIDEO: La insólita maniobra para tomar cerveza sin pagar en el Estadio Ciudad de México

La creatividad de algunos aficionados no siempre se utiliza de la mejor manera. Durante el partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026, un espectador protagonizó una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales luego de ser captada desde las tribunas del Estadio Ciudad de México.

En el video se observa cómo el hombre llevaba una pequeña bandera, aparentemente igual a las miles que fueron repartidas entre los asistentes para recrear el ambiente de la Copa del Mundo de 1986. Sin embargo, el accesorio escondía un detalle que pasaba prácticamente inadvertido: un popote sujeto al asta de la bandera.

La grabación muestra que, cuando un vendedor de cerveza pasó por el pasillo, el aficionado extendió discretamente la bandera y utilizó el popote para beber de uno de los vasos que eran transportados en la charola, sin que, al menos en las imágenes, el vendedor pareciera darse cuenta de lo ocurrido.

La ubicación del aficionado también resultó clave. Se encontraba en la primera fila, justo por encima del pasillo por donde transitaban constantemente los vendedores de cerveza, lo que le permitió alcanzar con facilidad la charola cuando uno de ellos pasó frente a su lugar. En el video únicamente se observa una ocasión en la que realiza la maniobra, aunque el hecho de encontrarse en ese punto del estadio llevó a varios usuarios en redes sociales a especular que podría haberlo hecho más veces.

El momento fue compartido por Cleverly (@Cleverlydey4u en X) y rápidamente comenzó a sumar reproducciones, comentarios y compartidos. Las reacciones no tardaron en dividirse, ya que mientras algunos usuarios calificaron la escena como ingeniosa o divertida, otros señalaron que la acción perjudicaba tanto al vendedor como a las personas que posteriormente comprarían esas bebidas.

La escena terminó por convertirse en uno de los momentos virales que dejó el encuentro entre México e Inglaterra, un partido que ya había generado un ambiente especial desde antes del silbatazo inicial con las miles de banderas repartidas en las tribunas. Precisamente una de ellas fue utilizada para ocultar el popote con el que el aficionado realizó la peculiar maniobra, convirtiendo un objeto pensado para alentar a la Selección Mexicana en el elemento central de uno de los videos más comentados de la jornada.