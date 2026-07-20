Liga MX: Días, horarios, partidos y canales de TV para la peculiar Jornada 2

La Jornada 2 correspondiente al Apertura 2026 de la Liga MX arrancará su actividad este martes 21 de julio en la cancha del Estadio Banorte, finalizando el domingo 26 con el duelo entre Pachuca y Querétaro en el Estadio Hidalgo; conoce los partidos, días, horarios, sedes y canales de TV.

Una vez concluida la actividad del Mundial 2026 en donde España se consagró como campeón, la Liga MX volverá a contar con todos los reflectores que vivirá una peculiar Jornada 2 debido a la participación de Cruz Azul y Toluca en el Campeón de Campeones 2026.

Conoce todos los detalles de los 9 partidos, de los cuales, solamente 2 irían por TV Abierta:

Martes 21 de julio

Cruz Azul Vs Puebla / 19:00 horas - Estadio Banorte / VIX Premium.

Toluca Vs Pumas / 21:05 – Estadio Nemesio Diez / Azteca 7 y Fox One.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Panorámica del Estadio Nemesio Diez de Toluca. Mexsport

Viernes 24 de julio

Atlante Vs América / 21:00 horas – Estadio Banorte / Azteca 7.

Xolos Vs León / 21:00 horas – Estadio Caliente / Fox ONE.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

El Apertura 2026 de la Liga MX se suspenderá por Leagues Cup y la Final podría postergarse por Toluca. Mexsport

Sábado 25 de julio

Chivas Vs FC Juárez / 17:07 horas – Estadio Akron / Prime Video.

Santos Vs Atlas / 21:00 horas – Estadio TSM / ESPN y Vix Premium.

Tigres Vs Atlético San Luis / 21:00 horas – Estadio Volcán Universitario / sin transmisión confirmada.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Panorámica del Estadio Akron durante partido de la Liga MX. Mexsport

Domingo 26 de julio

Necaxa Vs Monterrey / 17:00 horas – Estadio Victoria / Fox One.

Pachuca Vs Querétaro / 19:00 horas – Estadio Hidalgo / Fox One.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG