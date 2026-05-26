Aryna Sabalenka gana en Roland Garros 2026 con dos collares de diamantes: "me siento muy cómoda"

Dos collares de diamantes, 35 grados de calor y ninguna rival que se le acercara. Aryna Sabalenka hizo su entrada en Roland Garros 2026 como lo que es: la número uno del mundo que no distingue entre la cancha y la pasarela.

La bielorrusa de 28 años arrolló a la española Jessica Bouzas Maneiro, número 50 del ranking, por 6-4 y 6-2 en una hora y 15 minutos sobre la pista Philippe-Chatrier. El partido, disputado bajo una ola de calor que llevó las temperaturas en París muy por encima de lo normal ￼, tuvo un único protagonista real desde el primer punto.

El estilo de Aryna Sabalenka: Diamantes y alta costura en Roland Garros

Antes de hablar de tenis, Sabalenka habló de sus joyas.

Diamantes, en realidad no siento el peso, pero puedo imaginar cómo se ve desde afuera”, dijo la bielorrusa en la conferencia de prensa. “Me siento bastante cómoda. Para mí, es importante verme bien.”

Había sopesado llevar tres collares, pero lo descartó. La lógica que la rige en la cancha es la misma que aplica al vestidor: “Cuando me siento bien con lo que llevo puesto, con cómo me veo en la cancha, tiendo a rendir mucho mejor. Me gusta aportar un poquito de moda a la cancha de tenis.”

No es un capricho. Es un sistema. Sabalenka elige el vestido antes del Grand Slam y construye alrededor. Los diamantes combinaban con el atuendo del martes. El tenis llegó después, y fue contundente.

Aryna Sabalenka lució un par de collares de diamantes en la pista de arcilla del complelo de Roland Garros. Reuters

Un debut contundente en la arcilla de París

La número uno arrancó el primer set con un 4-0 fulminante, concedió una reacción de Bouzas hasta el 5-4, y cerró sin ceder más terreno. El segundo parcial fue más duro todavía para la española: 5-0 antes de que Sabalenka bajara el pistón y permitiera que el marcador final luciera más presentable.

Con este resultado, Sabalenka encadena ocho ediciones consecutivas sin perder en la primera ronda de Roland Garros.

Pasarela en París: El torneo con más estilo del año

El contexto del torneo también aportó brillo. Coco Gauff, campeona defensora y verdugo de Sabalenka en la final de 2025, venció 6-4, 6-0 a su compatriota Taylor Townsend.

Naomi Osaka, con un vestido dorado de lentejuelas en la Suzanne-Lenglen, derrotó a Laura Siegemund 6-3, 7-6(3). El torneo tiene estética propia este año.Sabalenka llegó con joyas. Se fue a segunda ronda. En Roland Garros, la número uno no improvisa: ni el juego ni el look.