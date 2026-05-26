¿Por qué no hay juego de FIFA para el Mundial 2026? La razón del fin de una era

El Mundial 2026 será el primero de la era moderna de los videojuegos en el que no habrá un título oficial para consolas del torneo. Esto luego de que hace unos años la FIFA y el estudio EA Sports rompieron relaciones, un acuerdo que el organismo rector del futbol esperaba reponer rápidamente pero que, después de varios años, no han logrado consolidar.

Qatar 2022 fue la última ocasión en que EA Sports logró usar la Copa del Mundo en uno de sus productos, esto luego de que la empresa de videojuegos se negó a pagar un mayor costo por el acuerdo con la FIFA. El organismo dirigido por Gianni Infantino quería más dinero del acuerdo estimado de 150 millones de dólares anuales que recibían por temas de derechos, lo cual se había convertido en una de las principales fuentes de ingresos para ellos en años en los que no había Mundial.

¿Cuánto duró la relación FIFA EA Sports?

Todo comenzó en 1993 con el lanzamiento de la primera edición denominada FIFA International Soccer, donde la atracción era la posibilidad de los jugadores de elegir a alguna de las principales selecciones de las diferentes regiones del mundo. Esa primera edición fue lanzada para la consola de SEGA, Genesis, pero después se amplió a otras como Super Nintendo, justo un año antes del Mundial de Estados Unidos 1994.

La portada para el Nintendo 64 del FIFA 98 Redes Sociales

Aunque ese fue el primer videojuego de la sociedad, no pudo usar la denominación de Copa del Mundo y fue hasta Francia 1998 cuando ya pudieron aplicarlo tras ampliar el acuerdo. El videojuego fue progresando comprando ligas, estadios y jugadores de todo el mundo, dejando a la Copa del Mundo como un producto del cual solo explotaban el nombre cada cuatro años, así como otros torneos de la FIFA que eran adheridos al catálogo; sin embargo, el principal atractivo era poder jugar con equipos de las principales ligas.

El dinero, la causa del problema

Según informó el New York Times en 2021, las negociaciones entre EA y FIFA se habían estancado por temas económicos. Por un lado, el organismo rector quería aumentar sus ganancias, mientras la compañía de videojuegos no estaba dispuesta a ceder.

El diario estadounidense mencionó que el organismo rector del futbol quería un nuevo acuerdo por mil millones de dólares por cada ciclo mundialista, un aumento de 100 millones anuales. Pero mientras FIFA esperaba que lograría el éxito en las negociaciones, EA estaba concentrado en ganar derechos de ligas, estadios y futbolistas tomando el control de LaLiga y la Premier entre otras, dejando al final de sus prioridades el Mundial.

Así, a finales del 2022, fue la última ocasión que se presentó un juego bajo la denominación de FIFA, pasando a llamarse EA Sports FC. Ahora, a unos días del Mundial 2026, no hay un juego oficial del torneo, aunque sí un paquete de expansión en el Football Manager, lo cual resulta insuficiente para algunos videojugadores.

Al final, la ambición de FIFA terminó con más de tres décadas de tradición y lo que parecía una misión sencilla de vender los derechos del nombre Copa del Mundo no resultó tan simple terminando así con una tradición.