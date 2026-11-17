En el Parken de Copenhague, Noruega selló una de aquellas remontadas épicas y gracias a un doblete de Erling Braunt Haaland, eliminó a Dinamarca (3-2) y se clasificó a Cuartos de Final de la UEFA Nations League.

Højlund aprovechó un error defensivo noruego para abrir el marcador al minuto 10 y, apenas tres minutos después, Højbjerg cabeceó el 2-0 tras un centro de Isaksen.

Noruega, con Haaland en el banquillo de los arrepentidos tras un gol anulado por VAR por mano en un remate de cabeza, parecía condenada. Pero al 36’, el drama se torció: Hermansen perdió el balón ante el acoso de Ødegaard y Haaland, con la sangre fría de siempre, empujó a puerta vacía.

El 2-1 al descanso fue el respiro que el equipo de Solbakken necesitaba en un partido que valía el billete a cuartos.

La segunda parte fue noruega. Dominaron el juego, generaron ocasiones y, al 82’, Ødegaard igualó tras un poste de Schjelderup. El desenlace llegó en el tiempo añadido: Andersen tocó el balón con la mano dentro del área, el VAR señaló penalti y Haaland, con un zurdazo bajo al ángulo, puso el 3-2 definitivo.

Amarilla por la celebración desmedida incluida. Victoria dramática, doblete del 9 y clasificación sellada en el último suspiro.

Noruega se clasifica a los Cuartos de Final de la UEFA Nations League

Noruega terminó segunda del Grupo A4 con 9 puntos, empatada con Dinamarca, pero por delante en el enfrentamiento directo tras ganarle las dos veces (3-2 en Oslo y 3-2 en Copenhague).

Su camino no fue lineal: arrancó con la victoria ante Dinamarca, cayó dos veces ante Portugal (1-2 y 2-1), perdió en Gales y se recompuso con el 3-1 a los galeses en casa. El empate a 9 puntos con los daneses se resolvió a favor de los vikingos precisamente por ese doble triunfo sobre su rival directo.

Portugal se llevó el grupo con 15 puntos y ya había asegurado su plaza antes, pero la goleada que sufrió en casa ante Dinamarca (1-4) el fin de semana previo abrió de par en par la puerta a la pelea por el segundo puesto.

Con la clasificación a cuartos en el bolsillo, Noruega cierra una fase de grupos irregular pero efectiva, marcada por la contundencia de su delantero y la capacidad de dar la vuelta a partidos que parecían perdidos.