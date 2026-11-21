Real Madrid remontó para imponerse 2-1 al Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu. Los tantos de Jude Bellingham y Carlos Espí permitieron al cuadro merengue resolver un duelo de la jornada 13 de LaLiga que inició cuesta arriba y extender a nueve su racha de triunfos consecutivos en todas las competiciones.

Mbappé falla penal

La apuesta de José Mourinho por las rotaciones tras la Fecha FIFA pasó factura en el arranque. Con Vinícius Júnior en el banquillo, Diomande en el once titular y ajustes en la medular y los laterales, el conjunto blanco careció de sincronía en los primeros compases. El Celta de Claudio Giráldez detectó esa vulnerabilidad de inmediato y al minuto 6 abrió el marcador por conducto de Pablo Durán, quien cerró a segundo poste un centro raso desde la izquierda enviado por Swedberg.

Pese a monopolizar la posesión, el equipo local se estrelló contra el bloque ordenado de los gallegos. La oportunidad de igualar antes del descanso llegó tras un sujetón de Javi Rodríguez dentro del área, pero Kylian Mbappé mandó su cobro de penalti por encima del travesaño. En el otro arco, Thibaut Courtois evitó una desventaja mayor al imponerse en un mano a mano frente a Swedberg, enviando el partido al entretiempo con los visitantes arriba por primera vez en el Bernabéu esta campaña.

Real Madrid vence a Celta de Vigo en casa REUTERS

Remontada merengue

Al minuto 55, el técnico portugués intervino con un triple movimiento simultáneo: ingresaron Cucurella, Federico Valverde y Vinícius en lugar de Carreras, Trent y Bernardo. La modificación reconfiguró el mediocampo al juntar a Arda Güler con Eduardo Camavinga en la salida de balón y devolvió profundidad por las bandas.

Tras una nueva atajada determinante de Courtois a disparo de Pablo Durán, el Madrid capitalizó el desborde de Vinícius por el sector izquierdo. El extremo brasileño superó su marca y filtró hacia la frontal para Mbappé, quien protegió el esférico, giró y cedió a la derecha para la llegada de Jude Bellingham, autor del 1-1 con un remate preciso.

En busca de la remontada definitiva, Mourinho dio ingreso a Carlos Espí para sumar presencia física en el área rival. Aunque el atacante tardó cinco minutos en tocar su primer balón, su intervención al 85 resultó decisiva. Tras un servicio al área de Vinícius, Espí conectó un testarazo que exigió el rechazo del guardameta vigués, pero estuvo atento para empujar el rebote con el pie y sellar el 2-1 definitivo que mantiene intacto el paso perfecto de los madridistas.