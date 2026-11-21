Los Leones de la Universidad Anáhuac Querétaro consiguieron el campeonato de la Conferencia Nacional de la ONEFA 2026 al vencer 24-21 a las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en una final que se definió en series extra. Con este resultado, el equipo queretano ascendió a los 14 Grandes y disputará por primera vez la máxima categoría de la Liga Mayor.

Los Leones ocuparán el lugar de Zorros CETYS Universidad, equipo que perdió la categoría después de terminar en el último puesto de la temporada regular con marca de cero victorias y nueve derrotas.

Leones viene de atrás para lograr el ascenso

El partido disputado en el Estadio Olimpo Anáhuac tuvo un desenlace igualado. Las Águilas mantuvieron la ventaja durante buena parte de la segunda mitad, pero los locales reaccionaron en el cierre del cuarto cuarto para igualar el marcador y posteriormente tomar la delantera.

La oportunidad de resolver el encuentro en el último periodo llegó cuando la defensiva queretana consiguió detener los avances de la ofensiva chihuahuense. Sin embargo, una infracción cometida por los Leones les costó la mitad de la distancia y un primer down, situación que permitió a Chihuahua recuperar terreno y empatar el partido.

Con la igualdad en el marcador, la final se extendió a las series extra. La primera ofensiva correspondió a las Águilas, pero un balón suelto les impidió aprovechar la posesión y abrió la oportunidad para que la Anáhuac Querétaro buscara definir el campeonato.

Los Leones consiguieron avanzar hasta colocarse en posición de patear. Un gol de campo les dio los puntos necesarios para establecer el 24-21 definitivo, asegurar el título de la Conferencia Nacional y sellar su promoción a los 14 Grandes.

Así se jugará la Conferencia de los 14 Grandes en 2027

Con el ascenso de la Anáhuac Querétaro y el descenso de Zorros CETYS, la Conferencia de los 14 Grandes tendrá una nueva integración para la temporada 2027. El conjunto queretano se incorporará a una categoría en la que participarán los siguientes equipos:

Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional.

Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla.

Borregos ITESM Campus Ciudad de México.

Borregos ITESM Campus Estado de México.

Borregos ITESM Campus Guadalajara.

Borregos ITESM Campus Puebla.

Borregos ITESM Monterrey.

Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional.

Leones de la Universidad Anáhuac Cancún.

Leones de la Universidad Anáhuac México Norte.

Leones de la Universidad Anáhuac Querétaro.

Linces de la Universidad del Valle de México.

Pumas CU de la Universidad Nacional Autónoma de México.

De esta manera, la institución queretana tendrá su primera participación en la Conferencia de los 14 Grandes durante 2027.