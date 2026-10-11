Erling Haaland se pronuncia ante la polémica que rodea al Manchester City

En medio de la crisis extradeportiva que salpica al Manchester City, hay que "luchar juntos porque, al final, es lo único que podemos hacer", declaró el delantero Erling Haaland tras la victoria por 3-0 en Liverpool este domingo.

El líder del campeonato de Inglaterra se impuso en Anfield a la vuelta del parón internacional, durante el cual el club fue declarado culpable de infracciones financieras a gran escala en el período 2009-2018.

"Fue difícil, fue duro, pero una vez más demostramos un carácter increíble, desde Gigi (Donnarumma) hasta el ataque". Estoy muy orgulloso de todos. Siempre es difícil venir aquí" declaró el delantero noruego, autor del primer gol de los Citizens ante los Reds.

Respecto a lo que podría suceder en el futuro de Manchester City, Erling Haaland fue contundente y aseguró que en lo único que se centra es en lo que depende de ellos mismos actualmente:

"Es importante mantenerse fuerte mentalmente, mantenerse unidos y centrarse en aquello sobre lo que puedes hacer algo, y lo que sí podemos hacer es jugar buen futbol y luchar juntos. Eso es lo único que podemos hacer", sentenció Haaland al término del partido.

Manchester City se prepara para la Champions

El gran partido de la Jornada 2 de la Fase Liga de Champions League será protagonizado este miércoles 14 de octubre entre Manchester City y PSG, duelo que podría darse más adelante en las etapas definitivas de la competición europea.

Será en el Etihad Stadium de Manchester donde Erling Haaland y compañía buscarán sumar sus siguientes tres puntos ante el actual bicampeón de la competencia, mismo que goleó en su primer compromiso y que se mantiene como uno de los grandes favoritos para alzar el trofeo al final de la campaña.

BFG