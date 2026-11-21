El Estadio Akron será escenario de uno de los duelos más decisivos de la fase regular del Apertura 2026. Chivas recibe a Cruz Azul este domingo en un enfrentamiento que vale por el liderato general.

El Rebaño, dirigido por Gabriel Milito, llega como uno de los mejores locales del torneo y con una defensa sólida, mientras La Máquina de Joel Huiqui llega con cinco victorias consecutivas y la ofensiva más potente del certamen.

Más allá de los tres puntos, el partido tiene el sabor de una final adelantada. Cruz Azul es el actual líder con 32 unidades y depende de sí mismo, mientras Chivas, con 30 puntos, necesita ganar para mantener vivas sus aspiraciones de cerrar como primero.

Jugadores de Chivas celebrando el gol del Piojo Alvarado MEXSPORT

¿Qué resultados necesita Chivas para culminar como primero del Apertura 2026?

Para terminar como líder, Chivas está obligado a derrotar a Cruz Azul en el Akron. Solo con la victoria alcanza los 33 puntos y deja a La Máquina en 32.

Si América no gana su partido del sábado ante Tigres (empate o derrota), el Rebaño se convierte en superlíder de forma directa y cierra la fase regular en el primer lugar.

El escenario se complica si las Águilas también ganan y llegan a 33 unidades. En ese caso, ambos empatarían en puntos y se aplicarían los criterios de desempate, donde el primero es la diferencia de goles.

Actualmente América tiene +15 y Chivas +11, por lo que el Guadalajara necesitaría una victoria lo suficientemente amplia como para superar la diferencia final de las Águilas. Como América juega un día antes, el Rebaño conocerá el resultado y sabrá exactamente qué margen necesita.

Cualquier otro resultado (empate o derrota) elimina las posibilidades de Chivas de terminar primero.

Los tres primeros lugares del Apertura 2026