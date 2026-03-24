"Nadie esperaba esto de mí": Erick Portillo y su plata histórica en Polonia

Erick Portillo, el atleta chihuahuense que acaba de colgarse la medalla de plata en salto de altura durante el Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo 2026 en Polonia, regresó al país con la satisfacción de haber silenciado los pronósticos y con un mensaje contundente bajo el brazo pidiendo más visibilidad a otros deportes, pero también reflexionando sobre su actuación.

Portillo aprovechó los micrófonos para poner sobre la mesa viejo mensaje que cada que otro deporte logra éxitos sale a relucir. Para el saltador, su logro debe servir como un catalizador para que la afición y las autoridades volteen a ver otras disciplinas, algo que siempre queda a media tinta.

"Todo mundo está centrado en el futbol… pero no todo es futbol. También hay otros deportes que ponen el nombre de México en alto", añadió al tiempo que se mostró entusiasmado por el impacto mediático de su logro: "Estoy muy alegre de que se pueda dar la visibilidad al atletismo… apenas estoy dimensionando lo que logré para México".

Con una marca de 2.30 metros, Portillo no solo se consolidó en la élite mundial, sino que protagonizó una de las historias de superación más increíbles del ciclo olímpico. Y es que, apenas unos días antes de la competencia en Torun, su participación ni siquiera estaba asegurada.

"Estuve las últimas dos semanas entre adentro y afuera… entré así de panzazo en último lugar. Nadie se esperaba este resultado de mí", confesó el atleta al llegar a la Ciudad de México la noche del lunes.

Esa sorpresa también la vivieron sus propios rivales quienes no daban crédito a lo ocurrido: "Me dijeron: ¿cómo entraste en último lugar y ahora estás dentro de las medallas?"

Presión extrema y el salto a la Liga Diamante

En declaraciones para FOX Sports México, Portillo profundizó en la batalla mental que libró en Polonia y destapó que decidió apostar por una estrategia de todo o nada porque sabía que una posición fuera del podio, sin importar si estuviera en el top 10, no tendría significado para él.

“Lo único que pasaba por mi mente es que estaba en cuarto lugar, pensé: ‘por un foul no me voy a quedar fuera’”, reveló sobre los instantes previos a asegurar el metal plateado.

"La verdad fue algo muy bonito… lo sigo disfrutando muchísimo. Apenas me está cayendo el veinte de que es una medalla histórica para México".