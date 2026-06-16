¡Orgullo nacional! El mexicano Erick Portillo conquista el oro en el prestigioso festival de Ostrava

El atletismo nacional vuelve a brillar con fuerza en el firmamento internacional. Erick Portillo, el destacado saltador mexicano y actual subcampeón mundial en pista cubierta, se subió a lo más alto del podio este martes al conquistar de manera categórica la gran final de salto de altura en el prestigioso Golden Spike de Ostrava, celebrado en la República Checa. Con una espectacular marca de 2.27 metros, el atleta tricolor aseguró su segunda victoria de la presente temporada dentro del Circuito Continental Oro de World Athletics.

El atleta chihuahuense de 25 años protagonizó un duelo de antología frente al público europeo. Portillo igualó en las alturas con el checo Jan Stefela —quien ostenta la medalla de plata mundial al aire libre de Tokio 2025—, pero el mexicano se quedó con la posición de honor de la clasificación general debido al criterio de desempate por registrar un menor número de saltos nulos en su tarjeta de contabilidad. Después de asegurar el metal dorado, ambos competidores intentaron superar el listón en los 2.30 metros, pero ninguno logró franquear la distancia en sus tres oportunidades reglamentarias.

Una temporada histórica con la mira puesta en Los Ángeles 2028

Este brillante resultado en territorio checo confirma la soberbia consistencia del deportista chihuahuense en el calendario atlético de 2026. El triunfo dorado de este martes llega a menos de tres semanas de haber obtenido su primera victoria de la campaña en Bydgoszcz, Polonia, donde dominó con un registro de 2.24 metros:

La espectacular progresión del mexicano incluye la histórica medalla de plata obtenida en el pasado Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de Torun, donde impuso su mejor marca personal de 2.30 metros."

Dinastía mexicana en el salto de altura internacional

La cosecha de podios consecutivos —la plata mundial en Polonia, el oro en Bydgoszcz y esta nueva corona en Ostrava— catapulta formalmente a Erick Portillo como la máxima figura a seguir de cara al ciclo olímpico que culminará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En este ambicioso proceso también compiten su hermano menor, Jair Portillo, y el experimentado sonorense Edgar Rivera. Ambos seleccionados nacionales vieron acción en la exigente fosa de la República Checa, donde culminaron su participación internacional ocupando la cuarta y la octava posición de la tabla general, respectivamente.