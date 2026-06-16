Presentan oficialmente nueva tarjeta conmemorativa de MI por el Mundial

La Secretaría de Movilidad (Semovi) presentó oficialmente el diseño conmemorativo de la tarjeta de Movilidad Integrada por el Mundial 2026, que permite el acceso a la red de transporte público de la Ciudad de México: Metro, Metrobús, Tren Ligero, Trolebús, Tren Interurbano México-Toluca, Tren Interurbano Buenavista-AIFA, RTP y algunas rutas concesionadas.

La venta del nuevo plástico inició durante los primeros días de junio, ya se encuentra disponible en los puntos de acceso y taquillas de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

La compra y recarga de la tarjeta física puede realizarse con efectivo en las máquinas y establecimientos autorizados, así como a través de Mercado Pago.

Además, los usuarios tienen la opción de efectuar recargas mediante la aplicación oficial Ciudad de México, desde donde también es posible utilizar la versión digital o tarjeta virtual, explicó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

El diseño conmemorativo incorpora algunos de los símbolos más representativos de la Ciudad de México.

Entre ellos destacan el Ángel de la Independencia, Palacio de Bellas Artes, Torre Latinoamericana y una representación del Centro Histórico.

En la parte central del plástico sobresale un balón de futbol, que simboliza la celebración mundialista. A su lado aparecen dos figuras emblemáticas: un ángel alado que evoca al Ángel de la Independencia y un ajolote color rosa con penacho de Quetzalcóatl; se trata de la figura adoptado por la Ciudad de México como mascota oficial de las actividades relacionadas con el Mundial 2026.

La Secretaría de Movilidad informó que la tarjeta también podrá utilizarse en algunos servicios especiales que serán habilitados durante el torneo, entre ellos los esquemas de transporte “Park & Ride” y “Ride”, diseñados para conectar distintos puntos estratégicos de la ciudad con el Estadio Ciudad de México y facilitar la movilidad de los miles de aficionados nacionales y extranjeros que acudirán a los encuentros mundialistas.