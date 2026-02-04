¡Enorme demanda! Conoce precios y formas de adquirir los boletos del Chivas vs. América

Los boletos para el partido más esperado del calendario regular de la Liga MX ya tienen a miles de personas en busca de ellos. El Clásico Nacional entre las Chivas del Guadalajara y el América del sábado 14 de febrero está generando gran revuelo después de que las entradas salieron a la venta. Este encuentro, correspondiente a la Jornada 6, ha generado una demanda sin precedentes debido a que coincide con el Día de San Valentín.

El Guadalajara mantiene su política de prioridad para los abonados conocidos como Chivabonados. La preventa exclusiva para quienes cuentan con su abono anual o semestral está activa en este inicio de febrero, permitiéndoles asegurar su lugar y adquirir entradas adicionales antes que el público general.

La venta general está programada para iniciar a través de la plataforma oficial de Boleto Móvil y en las taquillas del estadio durante la semana previa al encuentro. Históricamente, las entradas para este duelo se agotan en cuestión de minutos, por lo que se recomienda a la afición evitar sitios de reventa no oficiales que ya ofrecen precios inflados.

Los precios para esta edición del Clásico Nacional en el Estadio Akron inician en los 500 pesos para las zonas más altas y pueden superar los $5,000 MXN en áreas exclusivas. A continuación, el desglose de costos estimado por sección:

Un sitio de reventa ya ofrece boletos para el Clásico Nacional que se realizará el 14 de febrero Captura de pantalla

Cabecera Superior: $500 - $800 MXN.

Lateral Superior: $850 - $1,100 MXN.

Cabecera Inferior: $1,300 - $1,600 MXN.

Lateral Inferior: $1,900 - $2,500 MXN.

Zona Premier / Club Chivas: $3,500 - $5,500 MXN.

El operativo de seguridad para este encuentro será coordinado entre la policía de Zapopan y la seguridad privada del club. El ingreso para la afición visitante estará estrictamente regulado y se recuerda que el Fan ID es obligatorio para todos los asistentes.Con el equipo de Gabriel Milito buscando mantener su inercia ganadora y el América intentando dar un golpe de autoridad en territorio tapatío, este 14 de febrero promete ser una jornada inolvidable donde el orgullo nacional estará en juego sobre el césped del Akron.