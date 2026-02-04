Efraín Juárez confía en la remontada de Pumas tras goleada ante San Diego FC en Concachampions

Efraín Juárez, director técnico de los Pumas de la UNAM, aseguró que su equipo tiene argumentos para remontar la serie ante San Diego FC en la Copa de Campeones de la Concacaf, pese a la derrota por goleada 4-1 sufrida en el partido de ida de la primera ronda, disputado en el Estadio Snapdragon.

El estratega universitario destacó que, más allá del marcador, Pumas tuvo lapsos positivos durante el encuentro y confía en que, jugando en casa, podrán revertir la situación para avanzar a la siguiente fase del torneo internacional.

“Hacemos 60 minutos muy buenos. Nos cae el gol y el equipo no tiene demasiados problemas, pero trato de refrescarlos. Después de eso hubo confusión y eso nos cuesta el partido. Es un marcador abultado, pero lo podemos revertir en casa”, declaró Juárez tras el encuentro.

Juárez también fue claro al señalar que la derrota no obedeció a un error táctico, sino al nivel del rival, que supo imponer condiciones y manejar el partido con posesión y presión constante.

“No es un problema táctico. Nosotros siempre queremos ir a presionar a campo rival, pero había un equipo importante enfrente. Yo ya lo venía diciendo: juegan bien al futbol, te someten atrás y te dominan con la pelota, y teníamos que jugar en contra de eso”, explicó el técnico auriazul.

Los Pumas buscarán hacer valer su condición de local en el partido de vuelta, donde necesitarán una actuación sólida para remontar la serie y mantenerse con vida en la Concachampions, uno de los objetivos internacionales del club en la temporada.