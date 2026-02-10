América confirma la contratación de Thiago Espinosa para el Clausura 2026

Justo en el límite de registro para los movimientos del mercado invernal de cara al Clausura 2026, el América cerró su último movimiento y confirmó la llegada de Thiago Espinosa, lateral izquierdo uruguayo de 21 años, quien se convierte en el refuerzo que André Jardine.

El equipo buscó a Gabriel Fuentes, jugador del Fluminense, pero las negociaciones no prosperaron luego de que el colombiano no aceptara las condiciones para salir del Brasileirao a préstamo. Su deseo era encontrar un equipo donde pudiera tener minutos de cara al Mundial 2026 luego de que en el cuadro sudamericano ha estado limitado.

Ante ese escenario, Santiago Baños, presidente del Club América y su equipo aceleraron las gestiones para cerrar a Espinosa, quien terminó siendo la alternativa viable para reforzar el costado izquierdo.

El fichaje se concretó bajo la modalidad de cesión por un año, con una obligación de compra condicionada a que el futbolista dispute al menos el 60 por ciento de los minutos posibles durante el año calendario.

Espinosa llega procedente de Racing de Montevideo, club con el que tuvo actividad reciente antes de viajar a México.

Desde el entorno azulcrema consideran que el uruguayo puede aportar profundidad, recorrido y una alternativa ofensiva por la banda, aspectos que Jardine ha buscado reforzar desde hace tiempo.

¿Quién es Thiago Espinosa?

Thiago Espinosa es un lateral izquierdo uruguayo de 21 años, formado en las fuerzas básicas de Peñarol, aunque su debut profesional se dio con Racing de Montevideo en abril de 2024. Desde entonces, ha sido considerado una promesa en proceso de consolidación dentro del futbol charrúa.

De acuerdo con reportes de prensa y analistas sudamericanos, Espinosa puede desempeñarse principalmente como lateral, pero también como volante o interior, gracias a su buen manejo de balón. Destaca por su desborde a línea de fondo, su capacidad para centrar y su disposición para sumarse al ataque.