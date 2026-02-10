La Bundesliga cambia de casa en México por los próximos cinco años

El servicio de streaming deportivo FOX One en México continúa en expansión. Este martes 10 de febrero, la cadena propiedad de Fox Corporation confirmó la incorporación de la Bundesliga a su portafolio de transmisiones arrebatándole la propiedad a Izzi, quien la había heredado de Sky Sports.

El acuerdo alcanzado con la DFL Deutsche Fußball Liga será por cinco años, a partir de la temporada 2026-27 y hasta la 2030-31, periodo en el que FOX transmitirá todos los partidos de la Primera División de Alemania, además de competencias complementarias del futbol germano.

De acuerdo con el anuncio oficial, el convenio contempla más de 300 partidos por temporada, así como más de 600 horas de contenido en vivo al año, lo que garantiza una cobertura total del futbol alemán para la audiencia de la región.

El contrato cubre México como mercado principal, además de Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Producción local y cobertura multiplataforma

Como parte del acuerdo, FOX implementará una estrategia multiplataforma que permitirá seguir la Bundesliga a través de distintos canales de distribución. Los partidos estarán disponibles en televisión de paga, streaming de suscripción en FOX One y streaming gratuito mediante Tubi, con transmisiones tanto en español como en inglés.

Otro punto clave será la integración del Bundesliga Americas Studio, ubicado en Guadalajara, inaugurado en febrero de 2025 que creará contenido original y narrativas para la zona.

Otras propiedades de futbol que transmite FOX en México

La llegada de la Bundesliga se suma a un amplio catálogo de derechos futbolísticos que FOX ya posee en México.

A nivel internacional, la cadena cuenta con derechos de la Champions League, la Premier League, la Copa de Campeones de Concacaf, la Copa Italia y la Ligue 1, algunos de ellos en transmisión compartida con otras plataformas.