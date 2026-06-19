Emotivo esfuerzo de la abuela de Santiago Gimenez para verlo debutar en un Mundial

La victoria de México sobre Corea del Sur dejó una de las postales más emotivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026: el debut mundialista de Santiago Gimenez. Desde las gradas, Christian "Chaco" Gimenez, vivió una noche inolvidable al ver a su hijo cumplir el sueño de disputar sus primeros minutos en el máximo escenario del futbol mundial; el esfuerzo de su abuela por verlo dentro de la cancha representa el orgullo familiar.

Sobre lo que sucedió en el terreno de juego, Chaco Gimenez aseguró que Corea del Sur representó un escollo importante para el conjunto de Javier Aguirre, sin embargo, hubo aspectos que fueron determinantes para el triunfo contra los asiáticos:

Sí, la Selección ganó, pero creo que por momentos el partido se le complicó. La verdad es que este tipo de encuentros suelen ser así. En algunos lapsos dejó de lado el futbol y tuvo que jugar con garra y carácter. Más allá del resultado, hay muchas cosas por mejorar.”

El ex futbolista confesó que los nervios, los escalofríos y los recuerdos se apoderaron de toda la familia cuando Santiago ingresó al terreno de juego. Incluso los abuelos estuvieron presentes para acompañar un momento que calificó como inolvidable y que representó el sueño cumplido de varias generaciones.

Cumple el sueño de todos: de mi papá, de su abuelo, mío y de toda la familia. Ver a tu hijo ingresar al campo de juego en un Mundial, en un momento tan complicado, con toda la ansiedad y los nervios que eso implica, es algo indescriptible (…) la abuela tiene dificultades para caminar y usa bastón, pero ese día la veía moviéndose para todos lados, repartiendo abrazos y emociones. Fue algo extraordinario.”

Santiago Gimenez durante sus primeros minutos con México durante una Copa del Mundo. Mexsport

México tiene una ‘nueva casa’ en Guadalajara

Con el triunfo, México aseguró ser líder de Grupo por cuarta ocasión en la historia de los Mundiales, sin embargo, fue Christian Chaco Gimenez quien aseguró que no deberían salir de la Perla Tapatía a partir de este instante:

No tenemos que salir de Guadalajara. Aquí deberían jugarse todos los partidos de la Selección. Es impresionante. Te lo digo sinceramente: hacía mucho tiempo que no veía una afición tan entregada como la que vimos hoy apoyando a la Selección. Fue algo espectacular.”

El Estadio Guadalajara recibirá 4 partidos del Mudnial 2026, todos correspondientes a la Fase de Grupos. Reuters

BFG