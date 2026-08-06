Leagues Cup 2026: así va la tabla general de la Liga MX y MLS

Tras dos días de actividades en la Leagues Cup 2026, los Diablos Rojos del Toluca mandan en la Tabla general de la Liga MX, mientras que Charlotte lo hace en la MLS.

En estos dos días de competencia, la MLS registra siete victorias por cinco de la Liga MX.

En el primer partido que se disputó en México de la Leagues Cup, el Toluca goleó 3-0 al Seattle Sounders en el Estadio Nemesio Diez.

Toluca goleó 3-0 al Seattle Sounders en el Estadio Nemesio Diez Mexsport

“Ojalá que un equipo mexicano pueda competir hasta la última instancia, sería lindo. Nosotros hicimos muy buen partido, pateamos al arco 40 veces y era para hacer más goles”, declaró Antonio “El Turco” Mohamed.

El que anda “encendido” es el francés Antoine Griezman, que volvió a marcar con Orlando City en el triunfo de 2-1 sobre los Rayados de Monterrey. En su debut en la MLS, el ex del Atlético de Madrid anotó y ahora lo hizo en su primer partido de la Leagues Cup.

Lionel Messi comanda la tabla de goleadores de la Leagues Cup 2026 Reuters

Los goleadores de la Leagues Cup: Lionel Messi llegó primero a 14 goles en 12 partidos del torneo, pero después Denis Bouanga también llegó a ese número de anotaciones.

ASÍ VA LA TABLA GENERAL DE LOS EQUIPOS DE LA LIGA MX EN LA LEAGUES CUP:

1. Toluca / 3 puntos / + 3 DG.

2. Juárez / 3 puntos / + 1 DG.

3. Atlante / 3 puntos / + 1 DG.

4. León / 3 puntos / + 1 DG.

5. Tigres / 2 puntos / + 0 DG.

6. Chivas / 1 punto / + 0 DG.

7. América / 0 puntos / + 0 DG.

7. Cruz Azul / 0 puntos / + 0 DG.

7. Necaxa / 0 puntos / + 0 DG.

7. Puebla / 0 puntos / + 0 DG.

7. Santos / 0 puntos / + 0 DG.

7. Xolos / 0 puntos / + 0 DG.

13. Monterrey / 0 puntos / -1 DG.

14. San Luis / 0 puntos / -2 DG.

15. Atlas / 0 puntos / -2 DG.

16. Pachuca / 0 puntos / -2 DG.

17. Querétaro / 0 puntos / -2 DG.

18. Pumas / 0 puntos / -3 DG.

ASÍ VA LA TABLA GENERAL DE LOS EQUIPOS DE LA MLS EN LA LEAGUES CUP:

1. Charlotte / 3 puntos / +3 DG.

2. Inter de Miami / 3 puntos / +2 DG.

3. Columbus / 3 puntos / +2 DG.

4. Cincinnati / 3 puntos / +2 DG.

5. Dallas / 3 puntos / +2 DG.

6. Orlando / 3 puntos / +1 DG.

7. LAFC / 2 puntos / +0 DG.

8. Salt Lake / 1 punto / +0 DG.

9. Austin / 0 puntos / 0 DG.

9. Chicago / 0 puntos / 0 DG.

9. New York City / 0 puntos / 0 DG.

9. Philadelphia / 0 puntos / 0 DG.

9. Portland / 0 puntos / 0 DG.

9. San Diego / 0 puntos / 0 DG.

15. Minnesota / 0 puntos / -1 DG.

16. Vancouver / 0 puntos / -1 DG.

17. Nashville / 0 puntos / -1 DG.

18. Seattle / 0 puntos / -3 DG.