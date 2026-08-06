UAE confía en Isaac del Toro: firma contrato a largo plazo

Isaac del Toro tuvo su recompensa por los buenos resultados. El UAE Team Emirates-XRG confía en el mexicano, por lo que extendió un contrato a largo plazo, específicamente hasta el final de la temporada 2031.

“Con tan solo 22 años, Del Toro se ha consolidado rápidamente como uno de los talentos más brillantes del ciclismo profesional desde su llegada a la escuadra emiratí”, destacó su equipo.

El UAE Team Emirates-XRG destacó los logros de Isaac del Toro Mexsport

El UAE Team destacó su triunfo en el Tour de l’Avenir de 2023 y su progreso en el equipo, lo que lo ha llevado a ser uno de los ciclistas más apasionantes para las carreras por etapas y una pieza clave de las ambiciones a largo plazo de la formación.

“Estoy muy feliz de continuar este camino con el UAE Team Emirates-XRG. Desde el momento en que me uní al equipo, todos han creído en mí y me han brindado el mejor entorno para desarrollarme tanto como ciclista como persona. Cada temporada he aprendido algo nuevo de mis compañeros y de las personas que me rodean, y siento que sigo mejorando constantemente”, declaró Isaac del Toro.

Isaac del Toro logró el tercer lugar en el Tour de Francia 2026 Mexsport

El originario de Ensenada, Baja California, destacó que el UAE Team es como su hogar y comparten la misma ambición, así como la pasión por competir y el deseo de seguir progresando.

“Firmar un contrato a largo plazo me aporta mucha confianza, ya que sé que estoy en el lugar adecuado para mi futuro. Ya hemos logrado victorias increíbles juntos, pero sinceramente creo que lo mejor está por llegar. Me ilusiona seguir creciendo con este equipo y luchar por ganar las carreras más importantes del mundo”, agregó el ciclista mexicano.