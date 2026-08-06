¿Checo Pérez negocia con Williams para 2027? Esto pasa con Cadillac

Mientras transcurren las vacaciones de verano de la Fórmula 1 los rumores surgen y, tal parece que para la prensa internacional el nombre de Sergio Pérez sigue siendo redituable al especular de su futuro para la temporada 2027 cuando apenas se disputa la mitad de la campaña 2026.

De acuerdo con un análisis publicado por el medio especializado japonés Autosport JP, Checo Pérez se ha posicionado como uno de los perfiles más atractivos para las escuderías de cara a la temporada 2027 con la intención de dejar Cadillac.

La publicación señala que, a diferencia de otros conductores de la parrilla media, el tapatío combina un sólido rendimiento en pista al superar a su coequipero Valtteri Bottas en el arranque de año, sumado al respaldo financiero de sus patrocinadores personales.

Según la visión del portal nipón, la representación de Pérez estaría sondeando alternativas en el paddock, incluyendo conversaciones preliminares con la escudería Williams ante una eventual reestructuración de su alineación si Carlos Sainz decide cambiar de equipo ante los bajos resultados del equipo de Grove en su búsqueda por otra alternativa, aunque existen pocas.

Checo Pérez mantiene contrato por dos años con Cadillac y buscará cumplirlo

Pese a los reportes de la prensa internacional que sugieren negociaciones externas o contratos anuales, la postura oficial dentro del entorno del piloto mexicano es diferente. Checo Pérez ha reiterado en diversas ocasiones que firmó un acuerdo multianual por dos temporadas completas para liderar el proyecto de Cadillac Racing en su debut en la categoría reina.

Sergio Pérez ha sufrido de más problemas en las últimas carreras. REUTERS

El mexicano informó de esto en el 2024 cuando se dio a conocer el anuncio entre la escudería americana y el piloto tapatío.

El enfoque principal del Sergio Pérez se mantiene centrado en colaborar con la evolución técnica del monoplaza y consolidar la estructura del equipo estadunidense dentro del campeonato, esto a pesar de las complicaciones técnicas que se han presentado en la temporada con abandonos más constantes de forma reciente.