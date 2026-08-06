México abre este jueves con plata y bronce en los Juegos Centroamericanos
La primera medalla de México en la jornada de este jueves 6 de agosto, es un bronce. Ximena Aparicio finalizó tercera en la prueba C1 200 metros del Canotaje
Ximena Aparicio Velázquez le dio a México la primera medalla de la jornada de este jueves 6 de agosto de 2026, después de conseguir el bronce en el Canotaje C1 200 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.
La canoísta mexicana cruzó la meta con un tiempo de 52.24, quedándose a +4.46 de la medalla de oro, que consiguió la cubana Yarisleidis Cirilo Duboy con un registro de 47.78.
La medalla de plata fue para la colombiana Manuela Gómez con 50.22.
La jalisciense Ximena Aparicio sumó otra medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, después del bronce que consiguió ayer junto a Cecilia González en la prueba C2-500 metros, en lo que fue la primera final de la justa y la primera medalla en la disciplina para México en la justa.
Posteriormente, el michoacano Guillermo Quirino Medrano consiguió la medalla de plata en el C1-1000 metros con un tiempo de 4:16.02. El oro fue para el cubano José Pelier Córdova con 4:09.17.
La actividad en el canotaje de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 continuarán hasta el 7 de agosto.