México abre este jueves con plata y bronce en los Juegos Centroamericanos

Ximena Aparicio Velázquez le dio a México la primera medalla de la jornada de este jueves 6 de agosto de 2026, después de conseguir el bronce en el Canotaje C1 200 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

La canoísta mexicana cruzó la meta con un tiempo de 52.24, quedándose a +4.46 de la medalla de oro, que consiguió la cubana Yarisleidis Cirilo Duboy con un registro de 47.78.

Ximena Aparicio Velázquez le dio a México la primera medalla de la jornada de este jueves 6 de agosto de 2026 Mexsport

La medalla de plata fue para la colombiana Manuela Gómez con 50.22.

La jalisciense Ximena Aparicio sumó otra medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, después del bronce que consiguió ayer junto a Cecilia González en la prueba C2-500 metros, en lo que fue la primera final de la justa y la primera medalla en la disciplina para México en la justa.

Ximena Aparicio Velázquez consiguió la medalla de bronce en el Canotaje C1 200 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Mexsport

Posteriormente, el michoacano Guillermo Quirino Medrano consiguió la medalla de plata en el C1-1000 metros con un tiempo de 4:16.02. El oro fue para el cubano José Pelier Córdova con 4:09.17.

Guillermo Quirino Medrano consiguió la medalla de plata en el C1-1000 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Mexsport

La actividad en el canotaje de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 continuarán hasta el 7 de agosto.